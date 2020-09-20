共軍上午又擾台！空軍廣播驅離　美國2軍機也在附近巡察

▲共軍轟六型機。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

共軍18、19日接連派出多達37架軍機踰越海峽中線，20日上午再次侵犯我西南空域；而我空軍依慣例實施廣播驅離動作；而在此同時，美國海軍EP-3E、美國空軍E-8C也在附近飛行。

共軍在美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台後，軍事動作更加劇烈，在台海附近組織實戰化演練。根據軍方公告的訊息，18日共軍在台灣西半部空域，派出有史以來最多的18架戰機，飛過海峽中線；19日更派出19架戰機，其中更包括有12架罕見露面的殲16戰機，短短兩天合計達37架次。

對此，總統蔡英文稍早受訪時說，這件事情一連串軍事活動，不僅是造成兩岸問題，還是區域安全問題，中國不斷軍事行動，其實對中國來講，會讓區域國家越來越清楚，中國存在是有侵略性並帶有威脅，讓區域不僅是台灣產生警覺。

事實上，20日清晨，共軍再次侵擾我西南空域，而我空軍也依聯合情監偵作為，並以廣播驅離，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2000公尺的中共軍機注意，你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

此外，美國海軍EP-3E、美國空軍E-8C也被發現，接連在附近空域巡邏，顯見在今天上午，西南空域除了有共軍與我軍外，美軍也在附近有不少巡察動作。不過，軍方尚未證實此訊，僅台海空域情勢皆有全盤掌握，並採取積極的應處作為。

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