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共軍連2天越線挑釁　國民黨：應放棄武力犯台

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▲解放軍空軍演練。（圖／翻攝自空軍發佈微博）

▲解放軍18、19日分別派出18、19架軍機擾台。（圖／翻攝自空軍發佈微博）

文／中央社記者劉冠廷台北19日電

共機連續2天多架次逾越台海中線挑釁，國台辦宣稱是「針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」。國民黨今天對此表示，完全不能認同，反對中共任何對台灣具有威脅的軍事行動，應宣布放棄武力犯台。

國台辦發言人馬曉光稱解放軍的戰訓活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。對此，國民黨今天晚間發出新聞稿表示，完全不能認同。

國民黨表示，反對中共任何對台灣具有威脅的軍事行動，此種行為不但威脅台灣安全，增加兩岸擦槍走火的風險，更是破壞東亞區域穩定與和平，完全沒有必要的行為。海峽兩岸應以和平解決爭端為最高原則，以交流、對話化解歧見，任何展示武力的行動只會加深疑懼，製造仇恨與對立，對兩岸人民都沒有好處。

國民黨指出，台海發生衝突的可能性逐漸升高，這與中共不放棄武力犯台有絕對關係，呼籲中共應宣布放棄武力犯台，才能累積兩岸基本互信。民進黨政府缺乏有效因應中共軍方連日軍事挑釁的作為，除了國軍前往監控，應想辦法透過政治方式降低兩岸緊張，以免讓台灣民眾繼續陷於戰爭風險之中。

關於媒體詢及解放軍近日大舉擾台，是否與美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台有關，國民黨則表示，柯拉克是自1979年1月美國與中華民國斷交後，造訪台灣的國務院最高層級官員，肯定美國政府願提高國務院訪台官員層級的作法，將有益於未來雙邊的互動，並希望中共正視中華民國主權存在的事實，勿以軍事或非軍事手段阻礙中華民國與他國的官方互動。

國民黨強調，美國與中共當局的競合仍會持續，只要台海兩岸能繼續對話、累積互信，美台關係與兩岸關係將可以不是零和關係，而且過去國民黨執政時期的「親美和陸」仍可並行不悖，為台灣的生存找到較佳的戰略利基點。

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