國軍戰備規定調整　開火「第一擊」改稱「行使自衛反擊權」

▲共軍轟六型機。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

共軍機艦近期擾台行動持續升溫。國防部指出，為彰顯我愛好和平，不開兩岸之間「第一槍」，但已將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」，在對方有明顯的敵對行為下，才能開火。

國軍在「經常戰備時期」，對敵的「第一擊」，要由國防部長下令批准。不過，國防部高階將領近期巡迴各飛行部隊時，強化飛行員應敵時的耐性，力求避免擦槍走火時，也確實有提及這次在戰備政策的改變。

前空軍副司令張延廷接受媒體訪問時有表示，戰略上顯示，兩岸都不希望開第一槍，共軍向來希望由我方開「第一槍」，作為其實現武統台海的理由，國防部之舉等同放棄部隊「第一擊」權力，國軍弟兄尤其飛行員要面對什麼情境，才能開火反擊？

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