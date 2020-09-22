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影／戰機掛彈升空、防空火力畫面曝光　軍聞社影片反擊共軍擾台

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記者陶本和／台北報導

共軍近期擾台挑釁行動已常態化，大陸國防部21日東部戰區發布宣傳片「假如戰爭今天爆發」；而我軍聞社也在22日製作影片反擊，在影片末，更以總統蔡英文的演說作結，強調「怎麼可以讓別人，在我們的領空耀武揚威」。

根據我方評估，中國大陸國際處境備受挑戰之際，其外交系統高層王毅、楊潔篪親征歐陸，但效果不如預期；同時，10月1日對岸國慶將至，而美國次卿柯拉克也大動作訪台，這一連串讓共軍在台海的動作勢必要更加劇烈。

根據我國防部，大動作揭露敵軍侵襲示意圖，並啟動「即時軍事動態」，讓共軍擾台行蹤透明化、國際化。根據國防部公布的資訊顯示，截至9月22日止，過去短短7天已有41架次共機擾台。

為此，蔡英文22日特別前往澎湖視導在第一線捍衛國土的國軍官兵，並在發表演說時強調，「身為中華民國空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。

▲面對對岸的文攻武嚇，軍聞社22日也製作「振翼鷹揚，護我領空」影片回擊。（圖／翻攝自「振翼鷹揚，護我領空」）

▲面對對岸的文攻武嚇，軍聞社22日製作「振翼鷹揚，護我領空」影片回擊。（圖／翻攝自「振翼鷹揚，護我領空」影片）

此外，由於大陸國防部21日東部戰區發布宣傳片「假如戰爭今天爆發」，內容以軍歌搭配各種官兵訓練、實彈發射畫面，最後更強調「祖國，我誓死為您而戰」。

▲▼戰機掛彈升空反制共機。（圖／翻攝軍聞社影片）

▲戰機掛彈升空，反制共機侵入我領空。（圖／翻攝軍聞社影片）

面對對岸的文攻武嚇，我軍聞社也予以火力反擊，馬上製作一支「振翼鷹揚，護我領空」的影片，內容揭露我國三型主力戰機，不論是在黑夜白晝，掛彈升空的畫面，甚至我陸地防空火力的佈陣，以及國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光坐鎮指揮的畫面。

在影片的末段，更放上蔡英文上午赴澎湖的演說中，關鍵的一句話「身為中華民國空軍，怎麼可以讓別人，在我們的領空耀武揚威」作結，反擊對岸的文攻武嚇。

▼總統蔡英文中秋節前夕視導澎湖駐軍。（圖／軍聞社提供）

▲▼總統蔡英文中秋節前夕視導澎湖駐軍，肯定駐防官兵戰訓辛勞。（圖／軍聞社提供）

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