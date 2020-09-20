共軍模擬轟-6K轟炸關島影片　蔡英文呼籲克制：不要挑釁

▲蔡英文出席「第二屆危老 都更博覽會」。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

共軍近日動作頻頻，19日還在微博發上一段「轟-6K」模擬轟炸美軍關島基地畫面。對此，總統蔡英文20日表示，這不斷的軍事行動，只會讓區域國家越來越清楚，中國具有侵略性並帶有威脅，也讓不僅是台灣的國家產生警覺。

總統蔡英文20日於松菸文創園區出席第二屆危老、都更博覽會，並且接受媒體訪問。蔡英文表示，這件事情一連串軍事活動，不僅是造成兩岸問題，還是區域安全問題，中國不斷軍事行動，其實對中國來講，會讓區域國家越來越清楚，中國存在是有侵略性並帶有威脅，讓區域不僅是台灣產生警覺。

另外，共軍18、19日分別派出18、19架軍機，多次逾越台海中線挑釁，國台辦卻宣稱是「針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」。對此，蔡英文回應，這就是「文攻武嚇」中的「武嚇」，這些動作對中國的國際形象沒有幫助，也讓台灣人民更警覺，更使區域國家了解中國帶來的威脅性。

蔡英文呼籲中方克制、不要挑釁，這不僅是兩岸問題，也是區域安全問題，也帶來一定威脅。

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