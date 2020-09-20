影／國防部樂高動畫：暗指共軍是「惡龍」　被我軍轟炸擊潰

記者黃巈禾／台北報導

近來共機頻頻越線挑釁，國防部心理作戰大隊推出一部樂高動畫，展現了保衛台灣的決心，該動畫以「惡龍」暗喻對岸，最後島上人民上下齊心、團結在一起，成功擊退惡龍，守護美麗的家園。

▲國防部推「打敗惡龍」樂高動畫，情境與共軍擾台相符。（圖／翻攝國防部影片，下同）

影片陳述，在積木王國中有一個美麗的小島，島上的人民純樸善良，過著安和樂利、自由民主的生活，但有一個壞鄰居「惡龍」一直想要破壞小島的生活，島上的人民因為團結在一起，打敗惡龍，守護了美麗的家園。影片中的情節與共軍頻頻侵擾我國海空域的行徑相符。

共軍18、19日分別派出18、19架軍機，多次逾越台海中線挑釁，國台辦卻宣稱是「針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」。蔡英文20日對此回應，這就是「文攻武嚇」中的「武嚇」，這些動作對中國的國際形象沒幫助，也讓台灣人民更警覺，更使區域國家了解中國帶來的威脅性。

▲蔡英文出席「第二屆危老+都更博覽會」。（圖／記者黃國霖攝）

對於共軍19日在微博發上一段「轟-6K」模擬轟炸美軍關島基地畫面，蔡英文則指出，這一連串軍事活動，不僅造成兩岸問題，還是區域安全問題，只會讓區域國家越來越清楚，中國具有侵略性並帶有威脅，也讓不僅是台灣的國家產生警覺。