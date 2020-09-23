共軍機頻擾台戰略　蔡正元：誰先「疲勞瘁斷」才是戰爭的開始

▲共機蘇愷30戰機。（圖／國防部提供）



記者蔡文鈴／台北報導

共軍近期不斷擾台，各式戰機不斷跨越海峽中線，兩岸情勢一觸即發，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉空軍天駒部隊時表示，身為中華民國空軍，「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。對此，國民黨副秘書長蔡正元表示，這是疲勞戰術，看誰先產生「疲勞瘁斷」，這個時後才是真正戰爭的開始。

蔡正元23日在臉書表示，台灣海峽上空兩岸各式戰機飛個不停，但並未到直接戰鬥的邊緣，這個空中形式基本上是「疲勞戰術」，兩岸雙方戰機不斷起降，不斷比武演練，除了增加實戰技能外就是消耗雙方的戰力，讓雙方的戰鬥人員，不斷處在高強度的疲勞壓力測試狀態，讓有限的戰機、人員不停操練，看誰先在疲勞壓力下，跟「金屬疲勞」現像一樣產生「疲勞瘁斷」，這個時後才是真正戰爭的開始。

蔡正元說，大陸宣布「海峽中線」無效，也是疲勞戰術的一環，讓「疲勞戰場」遍佈台海，戰爭是政治的延長，政治問題解決不了戰爭才會發生，政客處理不了的事，只好讓軍人去面對。

蔡政元諷刺，反正政客滿嘴天花亂墜，可以推卸失能的責任，軍人無言只能默默上場承擔，軍人面對「疲勞戰術」精神體力備受考驗，小牌政客可以上電視口沫橫飛，吹冷氣領取高額通告費永遠不會疲勞，大牌政客還有高檔料理師、高檔汽車可乘坐、高檔按摩可消除疲勞，還可以砍砍軍人退休待遇，政客的人生真的比軍人好太多了。

共軍擾台挑釁行動已常態化，從9月9日起在東沙群島、西南海域軍事動作加劇。對此，國防部也罕見地以大動作揭露侵襲示意圖，並自16日開始啟動「即時軍事動態」，讓共軍擾台行蹤透明化、國際化。22日晚間，又發現共軍派遣2架運8反潛機侵擾我西南防空識別區，而國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監。

▲共機殲10型戰機。（圖／國防部提供）