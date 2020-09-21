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金斯柏格辭世！「墮胎權」恐被廢...川普女鐵粉：天賜良機

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▲▼大批民眾前往現場悼念金斯伯格。（圖／路透社）

▲大批民眾前往現場悼念金斯伯格。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國最高法院大法官金斯柏格辭世的消息傳遍全美後，大法官懸缺頓時重塑11月3日總統大選的基調。共和黨籍總統川普與民主黨總統候選人拜登的女性支持者都多了幾分拚勁。

自由派長期以來的代表人物金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）18日與世長辭，目前最高法院共有5位保守派大法官，自由派大法官只剩3位。

川普已表示他本週可能就會提名繼任人選，聯邦參議院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也承諾將盡速推動任命聽證，可能會在選前進行。但目前還不清楚共和黨人是否掌握必需的票數來推動任命案。

若最高法院又多一位保守派大法官，確立墮胎屬憲法保障權利的1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決，將面臨實質威脅。

路透社報導，昨天在川普的造勢場子上，59歲的北卡羅來納州女性居民費特秀爾（Paulette Fittshur）對金斯柏格的家屬表示同情。但費特秀爾也認為金斯柏格此時逝世是上帝眷顧，她說：「這對保守派而言，是黃金一般的機會。」

對於費特秀爾等共和黨人士來說，這次大法官懸缺代表此生有機會看到墮胎權被廢。但民主黨人也多了得趕快把川普趕下台的新理由。

過去這一年，美國經歷2019冠狀病毒疾病（COVDI-19）疫情、經濟動盪和種族不公的抗議。身為首投族的明尼蘇達大學（University of Minnesota）18歲女學生卡拉（Diya Kalra）說：「如果川普選贏了，情況很久都不會改善。我們會倒退、不會前進。這是一記警鐘。」

女性選民一直被視為選舉關鍵，如今大法官懸缺，讓川普和拜登又多了新武器去搶攻那一小群猶豫不決的女性。在北卡羅來納州、明尼蘇達州等關鍵州，她們有可能左右選情。

金斯伯格因胰臟癌辭世不到24小時內，雙方陣營都開始就遴選大法官一事啟動募款。

根據募款平台ActBlue即時追蹤，從18日晚間9時金斯伯格傳出死訊到昨天下午4時止，民主黨人在19小時內捐款超過6000萬美元。

倡議團體「民權與人權組織領導人會議」（The Leadership Conference on Civil and Human Rights）主席古普塔（Vanita Gupta）就說：「現在全國各地的草根能量龐大。」這個團體將施壓共和黨人把任命案延至新總統上任後。

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