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梵蒂岡擬和中國延長臨時協議　美國務卿蓬佩奧警告：危及教廷威信

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▲▼美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧警告教廷勿和中國延長主教任命臨時協議。（圖／路透）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

據傳教廷和中國官員本月稍後將舉行會談，協商延長主教任命臨時協議。美國國務卿蓬佩奧批評中國迫害宗教變本加厲，他警告，教廷若與中國延長協議恐將危及梵蒂岡道德權威。

蓬佩奧（Mike Pompeo）推文說：「教廷兩年前與中國共產黨達成協議，希望有助中國的天主教會。然而中共為害教徒的行徑變本加厲。梵蒂岡若延長這項協議，恐將危及自身的道德權威。」

蓬佩奧18日也在美國宗教雜誌「最重要的事」（First Things）發表長文指出，在中國國家主席習近平的極權統治下，中國人權狀況嚴重惡化，宗教信徒受害尤深。有可靠報導披露新疆穆斯林遭強行絕育和墮胎、天主教神父和教徒被虐待，基督教地下教會也被查封，這一切都是中共「漢化」計畫一環，目的是要讓上帝也服從黨，並將習近平塑造為「超凡脫俗的神靈」。

他說，如今更甚以往，中國人民需要梵蒂岡的道德上的權威和見證，來向中國的宗教信徒傳達支持。

蓬佩奧表示，中梵簽署協議兩年後，顯然這項協定並未讓天主教徒免於遭受中國共產黨的蹂躪，更不用說中共對基督徒、藏傳佛教徒，法輪功學員和其他宗教信徒的殘酷迫害了。

他說，面對中國共產黨無休止地依黨的意志和極權綱領打壓所有宗教團體的行為，梵蒂岡應該強力並持續表達教會向世界所教導的宗教自由和團結的理念。

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