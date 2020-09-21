12年前CIA查探呂宋島解放軍據點　4特工全死在熱帶風暴下

▲媒體爆料CIA在菲律賓任務失敗的內幕。（圖／翻攝自CIA官網）

記者葉睿涵／綜合報導

媒體爆料，2008年在菲律賓遭遇熱帶風暴「海高斯」（Higos）喪命的4名美國人是中央情報局（CIA）特工。當時，CIA懷疑菲律賓呂宋島北方已被中國解放軍控制，於是派出4人前往探查，並在海底放置一個用以探測該海域中國船隻的監聽裝置。豈料，這4名特工在任務過程中遭遇颱風，全數罹難。

綜合Yahoo News和《每日郵報》報導，這4名男子分別是退役海軍軍械處理潛水員斯坦內克（Stephen Stanek）、剛從商船學院（Merchant Marine Academy）畢業的佩里奇（Michael Perich）、助手麥考密克（Jamie McCormick）和米克斯（Daniel Meeks）。

▲CIA特工謊稱他們要從馬來西亞運送船隻到日本，但實際目的地為菲律賓呂宋島。（圖／翻攝自Google地圖）

他們號稱一名日本客戶購買了這艘船，受雇將船從馬來西亞運到日本，實際目標是菲律賓最大的島嶼呂宋島。CIA懷疑這個備受爭議的島嶼已成為中國解放軍據點。

斯坦內克和佩里奇的任務是將一個被偽裝成岩石的「潛水倉」沉入水底，它將被用來監控中國海軍艦艇的電子信號。完成任務後，他們將繼續前往日本，靜待幾週後再回來取回設備。

▲家屬對於死者曾為CIA工作並不知情。（圖／翻攝自CIA官網）

不料，在他們執行任務的過程中在海上遭遇熱帶風暴「海高斯」，他們的船隻被捲入風暴中心，無論試圖轉向哪個方向都無法逃脫。一名中央情報局特別行動中心前官員透露，CIA在該船進入風暴中心後就再也沒收到信號了，CIA與日本自衛隊合作尋人，卻「連一件漂浮的救生衣都沒找到。」

在CIA與死者家人聯絡時，這些家屬甚至不知道自己的丈夫和兒子曾為CIA工作，他們也不願意接受自己的孩子已經去世的事實。據悉，在CIA內部將此次任務失敗和4人的死亡歸罪於當時的局長坎德拉（Bob Kandra）。坎德拉後來被調離CIA，不過他從未被追究過死亡的責任。

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