公職人員財產申報抽籤　斗六公所出動扭蛋機抽出查核名單

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所落實陽光法案，於21日辦理公開財產申報實質抽籤，以往都採抽籤方式進行，今年政風室搬來了扭蛋機，由人事室主任製作簽單放入每個扭蛋中，市長再將扭蛋隨機放入扭蛋機，每位財產申報義務人親自扭出，命運掌握在自己手中，讓原本嚴肅的抽籤氣氛變得輕鬆有趣。

▲斗六市公所21日辦理公開財產申報實質抽籤，今年用扭蛋機將由每位財產申報義務人親自扭出，讓原本嚴肅的抽籤氣氛變得輕鬆有趣。（圖／記者蔡佩旻攝）



斗六市公所表示，依法務部規定比例，在2019年度應申報財產的5位申報人中，應抽出1位並由政風室進行審查，抽籤過程由市長林聖爵親自主持，程也全程拍照錄影以昭公信，在2019年度斗六市公所定期申報義務人均完成授權查調財產作業，授權比例100%，宣導成效顯著，有效降低受裁罰的機率。

政風室主任李思賢指出，「公職人員財產申報法」是政府彰顯陽光法案的重要法令，其立法意旨在於使公職人員之財產經得起公眾檢驗，促使申報人誠實申報財產，若經發現有故意申報財產不實者，將依據公職人員財產申報法報處以罰鍰。

李思賢說，又到了財產申報抽籤的日子，今年的公職人員財產申報的審核抽籤，今年是特別用扭蛋機來操作，由財產申報的義務人親自扭出屬於自己的扭蛋，再打開看是否有中籤，今天扭到得中籤人我們還加碼㽪與精緻的宣導品，讓抽到的人能有好心情。

斗六市長林聖爵表示，財產申報屬於陽光法案，以往都是傳統的抽籤，但是今年斗六公所政風室以比較活潑輕鬆的方式用扭蛋機來呈現，看誰抽到籤還有贈品可以拿，這樣的方式讓同仁都很開心，我們希望財產申報可以落實。

在2019年度斗六市公所定期申報義務人均完成授權查調財產作業，授權比例100%，宣導成效顯著，有效降低受裁罰的機率。

▲斗六市公所21日辦理公開財產申報實質抽籤，今年斗六公所政風室以比較活潑輕鬆的方式用扭蛋機來呈現，看誰抽到籤還有贈品可以拿，這樣的方式讓大家都很開心。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲斗六市公所21日辦理公開財產申報實質抽籤，今年用扭蛋機將由每位財產申報義務人親自扭出，讓原本嚴肅的抽籤氣氛變得輕鬆有趣。（圖／記者蔡佩旻攝）







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