雲林男分享勸世影片...駕駛人「這個壞習慣」一次得罰900元

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市一名張姓民眾於網路上貼出一段前車超越停止線，被後方騎機車的警員拍照的影像，指出，「善心告知大家鴿子（警察）隨時都在，千萬別違規」，影像中見後來的女警不動聲色，看見違規默默拿起手機拍了幾張照，在不影響交通的狀況下，平和做了駕駛人違規的處置，網友驚呼，原來沒被攔不代表沒事啊！

▲黑色休旅車在路口紅燈時很「順勢」地滑進前方的機車停車格停好停滿，造成許多機車只能擠到雙白線、路肩停紅燈，被後來的女警直接用手機蒐證取締。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市民眾張先生昨(18)日晚間上班途中行經西平路接近明德北路口時，前面的黑色休旅車在路口紅燈時很「順勢」地滑進前方的機車停車格中，使得後面的機車只能擠到雙白線、路肩停紅燈，卻在幾秒後，右側出現一名騎警用巡邏機車的女警，發現黑色休旅車違規狀況，隨即取出手機直接蒐證取締。

張先生將影像貼到網路上，呼籲所有駕駛人千萬別因一時方便違規；張先生受訪表示，其實一直以來大部分人都知到逾線會有罰則，但是真正被開違規單的人其實不多，排除臨時狀況，其實許多駕駛人都會有這種壞習慣，貼出照片是呼籲大家能改掉這個壞習慣，也讓自己有所警惕，別認為不會被抓，並非針對該休旅車行為。

張先生說，許多網友指稱警員使用手機也屬違規，但據知，這應該算是執勤公務中，該路段沒有多餘路肩空地，如果當下女警硬把休旅車以招攔方式做取締，一定會影響交通，我認為能如此和平處理違規舉發，也不失為一種好方法，對女警認真執勤的情況給予高度肯定。

斗六警分局表示，雖然9月執行「路口安全大執法」針對行人安全取締，但其他違規項目仍是警方致力改善交通的執法取締重點，畫面中明顯可見女警盡量靠邊，以不影響現場交通方式執行蒐證取締，並無違規。

斗六警分局說明，路口測速照相機在拍攝闖紅燈、超速等違規的同時，若汽機車在停紅燈時將車輛壓到停止線，就會依違反「不遵守標線」被拍照開單，即可處 900 元罰鍰；停等紅燈時超越停止線，的確違反道路交通管理處罰條例第 60 條第 2 項第 3 款「汽車駕駛人不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示」規定，可處 900 元以上 1800 元以下罰鍰。

斗六警分局呼籲駕駛人，遵守相關交通安全規定，其實除了省掉罰單之外，同時也是保障自己和他人的安全。

▲斗六民眾貼出前車超越停止線，被後方騎機車的警員拍照的影像，指出，「善心告知大家鴿子（警察）隨時都在，千萬別違規」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►北極靈芝天然珍稀



【其他新聞】

►雲林離奇火燒車！2車撞擊彈飛10多公尺後全起火 1人燒傷送醫

►手殘鬼頭刺青男又偷了！「蒜金」價高乾坤挪移 偷600台斤遭逮

►另類手殘！他開車吸菸手伸車外...鬼頭刺青曝 2案齊爆一頭霧水

►牠腳底滲血走30公里回校園...古坑國中送養流浪狗惹議 校方強勢回應