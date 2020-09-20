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斗六竹圍大橋下廢棄物大火　濃煙數十公里外可見！縣府封橋安檢

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▲斗六市雲科路三段竹圍大橋下，堆置大型傢俱廢棄物起火，致災原因仍待查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市雲科路三段竹圍大橋下，堆置大型傢俱廢棄物起火，致災原因仍待查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市雲科路三段竹圍大橋下為斗六市公所作為臨時大型家具廢棄物暫置區，今日上午約7點50分冒出濃煙，因堆置之廢棄品多為易燃物，火勢一發不可收拾，濃煙沖天數十公里外可見，一度影響雲科路三段竹圍大橋路段而封路；現場燃燒面積約300平方公尺，警消於8點52分將火勢撲滅，起火原因仍待釐清。

斗六市竹圍大橋下廢棄物火警，濃煙沖天致數公里外就清晰可見，廢棄物易燃火勢不斷延燒，經警消人員奮力搶救，8點31分將火勢控制，該位置恰在堤防道路，是許多民眾通勤必經之道，引來不少人圍觀。陸橋下結構因設有天然氣管線，天然氣公司第一時間派員到現場察看，幸燃燒處上方沒有管線，未釀重大災情。

▲斗六市雲科路三段竹圍大橋下，堆置大型傢俱廢棄物起火，致災原因仍待查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市雲科路三段竹圍大橋下，堆置大型傢俱廢棄物起火，致災原因仍待查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六消防分隊長何建樺表示，起火燃燒的區域，堆放多件大型家具，衣櫥、床墊等因材質多數屬易燃物，火勢一度猛烈延燒，加上火警現場水源缺乏，於西平路設長距離中繼水源，消防人員進而引水救災；事發當時沒有人員在現場，無人受困，幸未釀嚴重災情。

▲斗六市雲科路三段竹圍大橋下，堆置大型傢俱廢棄物起火，致災原因仍待查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲科路三段竹圍大橋下，為斗六市清潔隊暫置大型傢俱廢棄物處所，現場停放資源回收車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所清潔隊長楊騏駿指出，該處是斗六市清潔隊所用臨時大型家具暫置區，因處於防汛道路，平時常有民眾出入，確實難以嚴格管控經過人員是否隨手丟棄煙蒂等行為，楊騏駿表示，資源回收物因原物料價格低落，導致後端處置案數次流標，因此部分大型家具需暫時放置在此處，經此事件，公所將再積極尋找解套方式，以防同樣事件二度發生。

雲林縣政府工務處、環保局接獲火警消息都派人到場，進行後續處理。環保局長鄭育麟表示，斗六市公所臨時堆置場是否違反規定還在瞭解，至於火警引發空污，將審慎處理。工務處則是到場瞭解高架橋結構是否受損，及橋下那些管線燒毀，做復原工作。工務處表示，已通知開口合約廠商動員到埸封閉橋梁並進行橋樑安全檢驗。

▲斗六市雲科路三段竹圍大橋下，堆置大型傢俱廢棄物起火，致災原因仍待查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市雲科路三段竹圍大橋下廢棄物火警，濃煙沖天數十公里外可見，縣府工務處封橋安檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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