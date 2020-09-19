雲林婦突昏厥心跳驟停！她鬼門關前搶命　25歲「警光亮點」曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局公正派出所昨日中午突然衝進一名男子，指稱他在車上的妻子身體不適，除然昏厥並且嘴唇發黑無呼吸，值班女警見狀急奔車旁與男子合力將王姓婦人抬下車，立即實施CPR心肺復甦術，一直到119救護人員前來接手；超猛女警今曝光，就是曾獲警光亮點的25歲美女警員賴薏文。

▲警員賴薏文在派出所外廣場為王婦人實施CPR心肺復甦術，一直到消防隊員前來接手急救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局公正派出所副所長廖冠棠、警員賴薏文、劉怡瑩昨日中午擔服勤務時，進午突然有一名中年男子匆忙地衝進派出所，向員警表示其開車載45歲的王姓妻子去醫院回診，不料行駛至半路，妻子突然昏倒並且嘴唇發黑，心急如焚的他急忙轉進派出所尋求協助，警員賴薏文急忙前往查看，王婦當時已經沒有心跳。

警員賴薏文見狀遂與該男子合力將王婦從車內抬下車，並且立即通報119。在等待救護車到場期間，就在派出所外廣場為王婦人實施CPR心肺復甦術，一直到消防隊員前來接手急救，再一起協助消防隊員將婦人抬上救護車，婦人送醫後，最終也傳來婦人恢復心跳的好消息。

▲警專32期畢業的賴薏文今年25歲，雖然年輕，但執勤時毫無畏懼，個性開朗有愛心，去年8月更榮登《警光亮點》。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警專32期畢業的賴薏文今年25歲，長相甜美的她因警察的正義形象，在高中畢業後即報考進入警專就讀、投入警職。派出所長何圳生誇讚她，賴薏文雖然年輕，但執勤時毫無畏懼，個性開朗有愛心，更曾多次助援轄區弱勢居民，受到不少鄉親喜愛，去年8月更榮登《警光亮點》。

斗六警分局表示，派出所員警在民眾有困難時以同理心為民服務，並進其所能給於關懷和協助，讓民眾感受到警察服務的用心，值得肯定，並在此呼籲民眾，聽聞救護車或警方蜂鳴器之聲音時，請提高警覺，優先禮讓警消通行，讓交通更順暢，行車更安全。

▲等到消防隊員前來接手急救，警員賴薏文再一起協助消防隊員將婦人抬上救護車，婦人送醫後，最終也傳來婦人恢復心跳的好消息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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