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慶祝兒童節　斗六市公所以直播與孩子童歡

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▲斗六市公所將兒童節系列活動主題以「守護兒童健康，我們童在一起」概念，舉辦表揚直播記者會，由斗六市長林聖爵統一致贈模範兒童獎狀及禮物給各校代表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所將兒童節系列活動主題以「守護兒童健康，我們童在一起」概念，舉辦表揚直播記者會，由斗六市長林聖爵統一致贈模範兒童獎狀及禮物給各校代表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所慶祝兒童節活動今（25）日於斗六市公所一樓中庭舉行模範兒童表揚，公所每年皆於兒童節前夕表揚模範兒童及舉辦兒童節系列活動，都吸引許多家長及兒童參與，今年因應新冠肺炎防疫，已取消多活動，此次為不讓兒童失望，採線上直播及粉絲專頁互動遊戲，既避免了群聚，也維持鼓勵小朋友的美意。

斗六市公所將兒童節系列活動主題以「守護兒童健康，我們童在一起」概念，舉辦表揚直播記者會，由斗六市長林聖爵統一致贈模範兒童獎狀及禮物給各校代表，並發送給每位斗六市兒童防疫小卡，小卡正面為防疫知識，背面有市長溫馨小叮嚀及接下來以兒童節系列活動的QRcode，參與線上互動。

掃描QRcode進入官方粉絲頁中有「親子齊抗疫」、「拼出健康好活力」、「我是小小理財師」、「兒童權利益智問答」以及可以發揮創意手作的「創意撕貼畫比賽」，期許小朋友能發揮楷模學習的影響力，激勵同儕積極進取且永不放棄的學習態度，讓雲林教育看見希望與優質。

斗六市公所政風室也將印有「守護廉潔政風，看見幸福斗六」的12生肖造型立體拼圖宣導品送給獲獎的兒童，模樣可愛討喜，希望能拉近學子與廉政的距離，將廉潔誠信觀念融入校園生活中。

▲斗六市公所將兒童節系列活動主題以「守護兒童健康，我們童在一起」概念，舉辦表揚直播記者會，由斗六市長林聖爵統一致贈模範兒童獎狀及禮物給各校代表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所政風室也將印有「守護廉潔政風，看見幸福斗六」的12生肖造型立體拼圖宣導品送給獲獎的兒童，模樣可愛討喜，希望能拉近學子與廉政的距離，將廉潔誠信觀念融入校園生活中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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