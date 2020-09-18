牙醫「雙腳踩滑板」搖晃拔牙…影片曝光！法官重判20年：差點殺人

Sadly, at @stonybrooku, dept. in charge of fraud would have contacted compliance. Audits would have likely covered up fraud and reckless behavior. It happened already. Seth Lookhart would not be going to jail, and maybe he would even be promoted. https://t.co/HN3LerIJcz — Cici (@cici18480257) September 17, 2020

記者張方瑀／綜合外電報導

美國阿拉斯加州一名牙醫未經病患同意進行治療，甚至踩在「懸浮滑板」上替病人拔牙，事後還將影片傳給多名友人，並稱這是「最新的護理規範」。結果法院最新判決指出，該名牙醫依醫療補助詐欺、非法執業、魯莽醫療危害等46項罪名，被判處20年徒刑，且出獄後10年內不得再從事相關工作。

根據CNN、《紐約郵報》報導指出，現年35歲的牙醫洛哈特（Seth Lookhart）14日被安克拉治高等法院依補助詐欺、非法執業、未經同意治療、魯莽醫療危害等46項罪名，判處20年有期徒刑，緩刑8年，這也代表他必須因此被關12年，且出獄後10年內不得再從事相關工作。

報導中指出，洛哈特在2016年替病人拔牙時，竟在病患打完鎮靜劑後，雙腳踩在懸浮滑板上替病患拔牙，離開時還得意地高舉雙手，甚至還將這段影片至少傳給8名友人，並稱這是「最新的護理規範」。

The state of Alaska has suspended a dentist’s license after a video surfaced of him performing a tooth extraction while riding a hoverboard. The dentist, Seth Lookhart, is currently facing 43 charges. @SarahHarmanNBC has the story. pic.twitter.com/J5OKgvjmTB — TODAY (@TODAYshow) December 7, 2019

除此之外，洛哈特還在治療病患時，至少數千次做出從未受過培訓、超出他專業知識範圍的麻醉治療，還從醫療補助計畫中竊取資金。好幾名到法院作證的病患指出，他們麻醉退掉醒來後，發現洛哈特拔錯牙齒，或是和他們原本的治療項目完全不同。

法官沃爾佛頓（Michael Wolverton）在宣判時表示，洛哈特的所作所為差點殺死了一些人，「我認為你的所作所為是如此無恥、自戀和瘋狂，我願意原諒你所做的一切，但很明顯，這是一個昂貴的教訓，你必須藉此學習。」

洛哈特則透過事先擬好的聲明表示，他不知自已是何時開始偏離軌道，他真的很想幫助病人減輕痛苦，「但我也知道，我本來可以保持更好的紀律和專注力。」他也希望法官能再給他機會重新從事牙科工作，可惜他的執照早在2017年就被吊銷了。

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