快訊／紐約州百人派對爆大規模槍擊　至少16人中彈2人當場死亡

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國紐約州北部城市羅徹斯特(Rochester)19日凌晨發生大規模槍擊案,至少16人中彈,2人當場死亡。外傳事發當下有上百人在現場,根據警方稍早記者會說明,當時顯然在舉辦後院派對,且現階段並未逮捕任何嫌疑犯。

事發於19日零時30分左右,當時傳出一陣密集槍響,但案發細節以及槍手相關資訊現階段都尚待釐清,已知警方獲報後趕抵現場處理,並拉起封鎖線。

推特消息指出,案發現場不只一處,除了多名成年男女中彈之外,年紀較小的孩童身上也有槍傷。根據初步瞭解,至少有16人中彈,其中2人當場死亡,為18歲至22歲的一男一女,但警方迄今仍未公布確切傷亡人數。

另據美國記者說法,這是當地自2015年以來最嚴重的一起槍擊案。2015年8月,羅徹斯特Boys & Girls俱樂部爆發槍擊案,造成7人中彈,3人死亡。

Mass shooting in Rochester, New York. Massive police presence, multiple people killed and possibly 10+ shot at multiple locations. pic.twitter.com/ortdKdCV5C

Here’s a short clip of the press conference today in Rochester New York about the mass shooting. Here’s the full video - https://t.co/g0xEhw90lm pic.twitter.com/CYzpLPI2oC