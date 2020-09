紐約州槍擊現場「悲痛哭喊」響徹街道！　目擊者驚恐：就像打越戰

▲羅徹斯特(Rochester)槍擊案現場拉起重重封鎖線。(圖/翻攝Twitter@GeofferyRogers)

記者吳美依/綜合報導

美國紐約州北部城市羅徹斯特(Rochester)於19日凌晨發生大規模槍擊案,導致16人中彈,2人當場死亡。在案發現場,悲痛的哭喊聲響徹街道。一名目擊者驚恐回憶,密集槍聲聽起來「就像越戰一樣」。

紐約州警察、羅徹斯特警局行動指揮單位目前都已經抵達,案發現場拉起重重封鎖線。多輛警車、救護車停放在一側,調查人員四處走動,一些驚魂未定的居民也在大街上徘徊,與警方交談,試圖釐清狀況,街區被閃爍著紅、藍光芒的警示燈照亮。

▲在槍擊案現場,悲痛哭喊聲響遍街道。

根據社群媒體上流傳的畫面,警方技術單位的車輛緩緩駛離。罹難者親友似乎也已經趕到現場,目睹死者遺體以後忍不住放聲大哭,淒涼的哭喊聲傳遍街道。

臨時警察局長西蒙斯(Mark Simmons)在記者會上表示,警方抵達以後,才發現案件發生在一場後院派對上,儘管現場大約有100多人,應該有許多目擊證人,但目前仍在調查中,尚未逮捕任何嫌犯。他也呼籲,任何掌握資訊或線索的民眾,都應盡速聯繫警方。

►快訊/紐約州百人派對爆大規模槍擊 至少16人中彈2人當場死亡

#BREAKING: Mass shooting in Rochester New York with over a dozen people shot and multiple people dead. Police have multiple areas shut down and will be shut down for several hours. I will remain on scene and continue to give updates. #ROC @GSLSHOW pic.twitter.com/wrJkdFUDu1