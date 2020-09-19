紐約州槍擊現場「悲痛哭喊」響徹街道！　目擊者驚恐：就像打越戰

▲羅徹斯特（Rochester）槍擊案現場拉起重重封鎖線。（圖／翻攝Twitter@GeofferyRogers）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約州北部城市羅徹斯特（Rochester）於19日凌晨發生大規模槍擊案，導致16人中彈，2人當場死亡。在案發現場，悲痛的哭喊聲響徹街道。一名目擊者驚恐回憶，密集槍聲聽起來「就像越戰一樣」。

紐約州警察、羅徹斯特警局行動指揮單位目前都已經抵達，案發現場拉起重重封鎖線。多輛警車、救護車停放在一側，調查人員四處走動，一些驚魂未定的居民也在大街上徘徊，與警方交談，試圖釐清狀況，街區被閃爍著紅、藍光芒的警示燈照亮。

Aftermath of the Rochester shooting tonight. Ugh. You can hear the anguish. pic.twitter.com/tpONxhg4JR — Ian Miles Cheong (@stillgray) September 19, 2020

▲在槍擊案現場，悲痛哭喊聲響遍街道。

根據社群媒體上流傳的畫面，警方技術單位的車輛緩緩駛離。罹難者親友似乎也已經趕到現場，目睹死者遺體以後忍不住放聲大哭，淒涼的哭喊聲傳遍街道。

臨時警察局長西蒙斯（Mark Simmons）在記者會上表示，警方抵達以後，才發現案件發生在一場後院派對上，儘管現場大約有100多人，應該有許多目擊證人，但目前仍在調查中，尚未逮捕任何嫌犯。他也呼籲，任何掌握資訊或線索的民眾，都應盡速聯繫警方。

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