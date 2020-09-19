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美駐北京大使點名中國隱瞞新冠疫情！　返鄉力挺川普幫競選

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▲▼曾長年擔任愛荷華州州長的布蘭斯塔德。（圖／CFP）'

▲前駐北京大使布蘭斯塔德曾被中國媒體讚為「中國人民的老朋友」。（圖／CFP）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國前駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）曾任職愛荷華州州長，於2017年出任駐北京大使，過去曾與習近平相識，當時還被中國外交部親暱地稱為「中國人民的老朋友」，才宣布10月初將離任，就在專訪中大肆抨擊中國隱瞞疫情，並願意相信川普的說法。

布蘭斯塔德在18日接受《CNN》專訪時提到，中國就是這次新冠疫情的「罪魁禍首」，「中國體制就是將疫情遮掩起來，甚至還懲罰一開始點破這一切的醫生（李文亮）。我認為，這是中國共產黨體系，還有他們並不願意承認自己犯錯，造就了整件悲劇發生。」

對於最近中國在新疆、香港以及南海的動作，他表示，「全世界對於支持和與中國合作的意願都大幅降低，不只有美國而已。維吾爾人受到的不合理對待，中國在香港和南海幹的事，讓自己與各國疏遠。」

布蘭斯塔德也公開表示願返鄉幫助川普競選，「如果總統需要我在他的造勢活動出現，我會出席，就如同我在2016年所做的一樣。我期待回到愛荷華州，我和妻子都是一輩子的愛荷華州人，這是我第一次在家鄉以外的地方待這麼長的時間。」

▲▼曾長年擔任愛荷華州州長的布蘭斯塔德。（圖／CFP）

▲曾長年擔任愛荷華州州長的布蘭斯塔德。（圖／CFP）

就在布蘭斯塔德離開北京的前一周，他也向《人民日報》投稿了一篇文章批評，中國應該負起「中美關係惡化」的責任，兩方關係並不對等，美國一直在各方面幫助中國，卻沒有從中國獲得良好的結果。

此舉引發《人民日報》的不滿，直指這篇文章不僅內容漏洞百出，且與事實嚴重不符，會回信拒絕為他刊登，「如果您希望在《人民日報》發表此文章，基於平等和相互尊重的原則對事實進行修改。」

隨後美國國務卿蓬佩奧（Mile Pompeo）表示，這是又一次中共害怕言論自由的表現。中國外交部發言人趙立堅則對此回應，「美方此舉顯然與新聞自由無關，完全是精心設計，故意碰瓷找碴。」

▲習近平與布蘭斯塔德曾因愛荷華州一緣，彼此相識超過30年。（圖／翻攝自新華網）

▲習近平與布蘭斯塔德曾因愛荷華州一緣，彼此相識超過30年。（圖／翻攝自新華網）

布蘭斯塔德是土生土長的愛荷華州人，於1973年到1979年任職家鄉愛荷華州州長，而這也與習近平建立了一定的聯繫。這位中國國家主席曾在登頂大位前，就曾兩度出訪過愛荷華州且毫不掩飾地表達他對該州的偏愛，「你們無法想像27年前的馬斯卡廷（愛荷華州東部的一個小鎮）之旅給我的印象有多麼深刻，因為你們是我接觸到的第一批美國人，所以我對這個國家的印象來自於你們。對於我來說，你們就是美國。」

在1985訪問愛荷華的中國代表團中，當時年僅31歲的習近平便是成員之一，而布蘭斯塔德則是時任州長。在2016年川普上任後，便指定與習近平有所「私交」的布蘭斯塔德做為駐北京大使，希望憑藉著他與中方友好的關係，為美國在外交上建構更良好的關係。

回顧2017年布蘭斯塔德以大使身份踏上北京土地，當時中國對於川普的選擇非常歡迎，時任外交部發言人陸慷沿用「中國人民的老朋友」的稱呼，「我們非常歡迎他為了促進中美關係，而能發揮更大的作用。」當然，「人民老朋友」一稱每年在《人民日報》上會出現至少20次，前後有超過600人獲得此「殊榮」，中國外交部也對此特別親切熟稔。

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