台美經濟對話突喊卡　行政院：仍有機會跟美國次卿面對面

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

美國國務次卿克拉奇17日抵台訪問，經濟部之前對外大力宣傳將有「台美經濟對話」，但如今卻演變成先替未來交流進行鋪路的前期對話。對此，行政院表示，仍會有「面對面交換意見」，如果有任何形式的安排會再做說明。

行政院發言人丁怡銘表示，美國國務院主管經濟成長、環境、能源的次卿克拉奇，率團訪問我國，是自1979年以來訪台最高層級的官員，政府也表達誠摯的歡迎。

至於來訪的各項活動向來都是尊重訪客的規劃，丁怡銘強調，總統蔡英文上任以來，台美關係史上最佳，彼此交流、官員互訪的形式很多種，大家都看得到。

對於原本預定討論的供應鏈重組、高科技、5G以及能源議題，丁怡銘則表示，各層面議題牽涉廣泛，台美雙方仍會把握這次機會，面對面交換意見，如果有任何形式的安排會再做說明。

丁怡銘說，明天正值行政院長蘇貞昌赴立院專案報告，若有安排跟克拉奇會面，將統一對外公布，至於克拉奇來訪相關行程或形式，都會由外交部統一對外說明，有必要的話再向國人報告。

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