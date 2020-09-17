台灣也受害！美起訴5陸籍駭客　北京：是政治操弄

▲網路駭客防不慎防。（圖／pakutaso）

記者陳政錄／綜合報導

美國司法部當地時間16日起訴5名陸籍駭客，因他們涉嫌對100多家企業、機構與個人網路攻擊，台灣也有業者、大學受害。對此，大陸外交部發言人汪文斌今天回應稱，中方是網絡安全的堅定維護者，「令人遺憾的是，美方長期以來將網路安全問題作為污名化的工具，進行政治操弄，散佈虛假信息。」

汪文斌並未在回覆中，針對駭客的陸籍身分加以說明。他接著說，中方敦促美方以客觀理性態度對待網路安全問題，在相互尊重基礎上通過對話合作共同應對黑客攻擊的挑戰。

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

汪文彬表示，「中國政府是網路安全的堅定維護者，歷來堅決反對並依法打擊一切形式的網絡攻擊和網路犯罪。在打擊跨國網路犯罪方面，中方通過司法協助等渠道，與許多國家展開了卓有成效的合作。」

據《中央社》報導，美國司法部起訴的5名陸籍駭客，他們涉嫌對100多家企業、機構與個人網路攻擊，台灣、澳洲、泰國都有電信供應商受害，台灣一所大學與香港親民主派人士也在受害之列。

美方起訴書提到，駭客試圖入侵美國、香港與台灣多所大學電腦系統。台灣某所研究型大學受保護的電腦系統在2019年前後時遭到入侵，超過6萬7000張附人名的文件照片遭到非法下載。香港則有3家大學在去年年底與今年年初遭到駭客攻擊。

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