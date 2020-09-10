獨／美國務院次卿規劃入府拜會蔡英文　19日出席李登輝告別禮拜

▲美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）。（圖／翻攝自克拉奇推特）



記者陶本和／台北報導

美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）規劃本月17至19日訪問台灣，但時間方面尚在協調磋商中；不過，屆時除了主持「台美經濟與商業對話」（US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue），克拉奇一行人也規劃進入總統府拜會總統蔡英文。此外，克拉奇也預定在19日出席前總統李登輝的告別禮拜。

在美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台後，凱克拉奇目前規劃17至19日訪問台灣。外交部表示，前台美雙方還在就對話形式、議題，相關工作安排等進行磋商，我方也期盼台美經貿高階對話能夠即早展開。

不過，凱克拉奇本次訪台，是繼阿札爾之後，第2位美國行政層級官員訪台，不僅創下最高層級紀錄，也寫下同一年接連有美方高層官員訪台的紀錄。

據悉，凱克拉奇本次訪問台灣，當然也尚在規劃與總統蔡英文會面；除此之外，他也將比照阿札爾訪台的模式，在離台前的最後一個行程，於19日上午出席李登輝於淡水真理大學舉辦的告別禮拜。

根據當天的規劃，由於遵從李登輝生前宗教信仰及家屬意見，追思告別禮拜將於9月19日上午9點半在真理大學大禮拜堂，將由台灣基督長老教會協助，按照基督教禮拜程序，並符合卸任總統身份職、慣例及體制得宜崇隆進行。

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