快訊／前日相森喜朗明抵台　外交部：歡迎再度率團追悼李登輝

▲森喜朗（圖右）已在8月9日率團赴台北賓館弔唁李登輝。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前日相森喜朗18日再率團抵台，預計19日出席故前總統李登輝的告別追思禮拜，外交部表示，森喜朗8月9日到台北賓館弔唁李登輝後，又不辭辛勞，專程率團來台祭悼，顯示日方對李前總統及台日關係的高度重視，外交部表示誠摯歡迎及感謝。

外交部指出，森喜朗偕眾議員兼日華議員懇談會長古屋圭司及日本台灣交流協會理事長谷崎泰明等人，將在符合我國中央流行疫情指揮中心的防疫規定下，前往真理大學禮拜堂出席李登輝告別追思禮拜，表達哀悼與追思之意。

外交部表示，森喜朗與李登輝有多年友誼，也是台灣長期堅定友人，此次再度率團訪台追悼李登輝，再次彰顯日本對我國的堅定支持，並印證台日間的堅實友誼及緊密連結。我國將在李登輝奠定的台日深厚情誼基礎上，持續努力擴大各方面交流與合作，促進雙方夥伴關係不斷深化及廣化。

外交部強調，追思禮拜會場配合中央流行疫情指揮中心防疫規定，妥善規劃來賓的分流動線及專屬休息室，以完全符合我國防疫規定。

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