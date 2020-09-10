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獨／美國務院次卿克拉奇17日訪台　代表川普主持台美經濟對話

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▲▼美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）。（圖／翻攝自克拉奇推特）

▲美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）。（圖／翻攝自克拉奇推特）

記者徐政璿／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）將於17日至19日訪台，主持「台美經濟與商業對話」（US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue）。

美國國務次卿（Under Secretary），地位僅次於國務卿（Secretary）與副國務卿（Deputy Secretary），是美國國務院第3高官。在美國國務院底下，國務次卿共6人，而準備在9月17日訪台的克拉奇，主責經濟發展及能源環境事務，轄下共有經濟及商業事務局、能源資源局、科技顧問辦公室等。

克拉奇是繼美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）後，此行來台也是第2位美國行政層級官員，同時創下美國最高等級官員連續訪台紀錄。

經濟部長王美花8月31日在與美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwill）視訊對談後，透露美豬美牛的限制取消後，美方主動提及國務次卿訪台一事，「我想這個都是在第一時間，非常快速的讓大家了解，台美之間現在的一個關係是前所未有的良好。」

內情人士透露，原本因為疫情考量，有考量以視訊方式進行會議，但有了阿札爾訪台經驗後，克拉奇決定親自率團，屆時台美可直接碰觸BTA議題，對後續幕僚、貿易單位的作業，甚至是法規的鬆綁，都會有具體進展。

據了解，美國在台協會（AIT）近日由副處長谷立言邀請朝野立委餐敘，就美豬進口、台美貿易協定等議題交換意見，其中也替克拉奇掌握台灣政壇對於台美交流的動態。在蔡英文替美方消除美豬障礙後，更提升了國務院派克拉奇訪台的意願，加強台美供應鏈合作。

川普選情嚴峻　「美台友好」利益交換

不過，對於台美關係的升溫，也出現不同聲音。一名熟悉美國選情人士表示，克拉奇訪台的背後用意，在於替美國總統川普拉抬低迷的聲勢。

內情人士攤開數據表示，經濟學人（The Economist）截至9月9日的統計，民主黨候選人拜登獲54.1%支持度、現任共和黨籍總統川普僅45.9%，雙方差距近10%。不僅如此，在政黨支持度方面，民主黨51%、共和黨38%，兩者差距已有13%。

哈佛大學政治研究中心進一步將母體設定為「已登記參選」之選民，9月的數據顯示，在總統大選中，拜登以53%的支持度領先川普的47%，在美國大選倒數55天左右的此刻，川普仍有6%的差距要追趕，選情仍處落後階段。

另外，涉外人士認為，蔡英文政府上任後徹底「聯美抗陸」，川普在選情最後操作「仇中」氛圍，美台友好是各取所需的利益交換，短期對台灣有利，長期而言未必如此。

涉外人士強調，克拉奇訪台，名義上與台灣交流半導體和5G等經濟科技產業，背後政治意涵，不僅是要加強印太戰略下的「反中」力道，更重要的是從台灣攫取經濟紅利，挽救川普低迷的選情，迫使台灣開放美豬美牛就是最佳一例，台灣簽訂BTA也未必能完全嚐到甜頭。

▼經濟學人預測美國大選（截至9/9）。（圖／記者徐政璿翻攝）

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