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周錫瑋：不出席海峽論壇哪來的和平與尊嚴？

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▲前台北縣長周錫瑋。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前台北縣長周錫瑋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前台北縣長周錫瑋表態願出席海峽論壇後，不到一天的時間，就因為無法提供新冠肺炎篩檢證明及訂不到機票而作罷。對此，他16日晚間再次於臉書強調出席海峽論壇的重要性，並宣稱「大陸沒辦法統戰我們，我們有辦法統戰大陸」。

周錫瑋表示，海峽論壇被兩岸吵得沸沸揚揚，央視主播李紅的求和言論等，不僅讓國民黨沒有尊嚴，也讓民進黨反批國民黨每次跟大陸談事情，都是去賣台，導致原本可以坐下來談的海峽論壇變成空談。

周錫瑋認為，和平跟尊嚴都是談來的，「當你不去談，你哪來的和平」，且民進黨跟大陸鷹派兩邊都求戰，不坐下來好好談，是要往戰爭走嗎？所謂的尊嚴是要坐下來談，有機會才會有尊嚴，如果對方講出不禮貌的事情，那要爭取尊嚴就必須去談。

他舉例，先前有次在北京參加畫展，聽到主持人介紹他是中華人民共和國台灣地區的周錫瑋後，讓他上台就說，「根據九二共識，我是中華民國來的周錫瑋」，台下沒有一個官員發出聲音，也沒人抗議，自此之後 ，他去大陸每次都得到尊重，沒人批評他講得不對。

周錫瑋表示，還有一次，他在台北縣長任內去香港，當時主持人說「請周縣長不要講中華民國，要講台灣」，為何對方要他講台灣？因為台灣是一個地區，中華民國是國民，而當時香港就有這樣的氣氛，希望你講台灣，把台灣變成地方。

「民進黨講台灣講得興高采烈的。」周錫瑋批評，全世界稱呼台灣的時候，是把台灣當成一個地區，而中華民國才是國名，因此講台灣是矮化成台灣地方、地區，民進黨還沾沾自喜，騙人民「哇！你看多好，我們現在台灣共和， 台灣國家是大家尊重承認的」，根本胡說八道，連美國現在只承認一中原則，所以美方樂意稱台灣，民眾可別上了民進黨的當。

周錫瑋強調，海峽論壇是一個很好的機會，讓雙方可以坐下來談，「我們自己要有自信」，民進黨常說大陸是統戰我方，尤其跟大陸每年超過8百億美金的貿易順差，我方賺他們的錢，然後民進黨又講說，這是大陸統戰我方，「如果我們賺大陸的錢，大陸就是讓我們用賺錢的機會，統戰我們；同樣的，日本人每一年賺我們很多錢，我們每次跟他們有貿易逆差，那是不是我們去統戰日本？」這邏輯完全不通，「我們要有信心，我們經濟繁榮、民主進步，自己要有信心，大陸沒辦法統戰我們，我們有辦法統戰大陸」。

另外對於表態出席海峽論壇後又作罷一事，周錫瑋再解釋，當國民黨決定不組團參加海峽論壇的時候，他覺得大家都應該去，所以他想去，但是因為要經過新冠肺炎的篩檢，加上要訂機票，且到大陸還要隔離3至4天，結果時間算下來會趕不及。

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