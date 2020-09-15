取消海峽論壇指「台灣民心脆弱」　王定宇怒批國民黨：ㄇㄉㄈㄎ

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／台北報導

前立法院長王金平出席海峽論壇遭央視稱「這人來求和」，國民黨對此表達抗議，14日確定取消出席海峽論壇，而國民黨大陸事務部主任左正東說「台灣民心脆弱」為改變決定的主因。對此，王定宇在臉書抨擊，「這麼愛去抱中共大腿就去，真的是沒見過這麼渣的ㄇㄉㄈㄎ！」

國民黨14日下午召開記者會，宣佈不派員出席海峽論壇，文傳會主委王育敏表示，近日央視節目出現不當求和說，已讓交流美意變調，衡量目前兩岸整體氣氛不利雙方交流對話，「國民黨宣布第十二屆海峽論壇，不以政黨形式參加。」

王金平與江啟臣密會前受訪表示，「中央決定去，我就去，決定不去，我就不去。」媒體追問，會再以個人名義去嗎？王金平回應，「不會不會，我老早明確跟黨中央講，如果黨說不去，那我就不去！」並強調，「我的立場是黨來請我擔任團長，黨要去我就跟著黨意識走，黨不去我就不去。」

不過，左正東在記者會上回應媒體，「台灣的民心非常脆弱，兩岸關係長期緊張，這種微妙的心理讓台灣人對新說法無法釋懷，才是改變決定的主因。」

王定宇憤怒表示，真的是夠了！好有出息的國民黨啊，被中共官媒央視稱為「求和團」、「乞丐團」，結果連一句譴責中共的話都不敢吭，現在竟然怪「台灣人民心脆弱，不接受新說法！」他怒批，這麼愛去抱中共大腿就去，「真的是沒見過這麼渣的ㄇㄉㄈㄎ！」

▲國民黨陸事務部主任左正東。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些新聞...

►王金平與江啟臣「高度共識」 國民黨取消赴海峽論壇

►王金平：國民黨若拒絕出席海峽論壇「我就不去」

►郁慕明批江啟臣小題大作 「不去就不去，還有新黨會出席」



相關新聞...

► 國民黨：不以政黨形式參加第十二屆海峽論壇

►前代理主席林榮德赴海峽論壇 國民黨：黨員可用「個人身份」

►央視書面道歉？ 國民黨澄清：這是錯誤訊息！沒有收到

►振興一下我們的美麗