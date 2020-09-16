快訊／左正東坦承失言　「誤用民心脆弱這樣的詞」很抱歉



▲左正東14日說明「海峽論壇」爭議 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨14日宣布不以黨的形式參加海峽論壇，大陸部主任左正東在記者會上指稱「台灣民心脆弱」遭各界撻伐。左正東15日晚間承認失言並道歉，他還原原意，長期緊張導致台灣對於大陸信任非常薄弱，來自大陸的任何不當言詞台灣人都很難釋懷。

中國官媒央視日前以「求和」定調立法院前院長王金平代表國民黨出席海峽論壇，引發社會議論。左正東在藍營取消出席海峽論壇記者會指出：「台灣民心非常脆弱，因為兩岸長期的緊張，『七年之病，不能求三年之艾』，長期以來薄弱的關係與脆弱的心理，使得台灣人無法對李紅的新說法釋懷，這才是國民黨改變心意的原因。」

「民心脆弱」一說引發各界抨擊，民進黨副秘書長林飛帆批評，國民黨為了要不要出席「海峽論壇」弄得自己進退失據後，還要回頭數落自己的人民是為了什麼，真的夠了，「台灣人不脆弱，脆弱的恐怕是國民黨。」時代力量立委王婉諭也表示，「脆弱的不是台灣人，而是面對中國，從來不敢吭聲的中國國民黨！」

對此，左正東15日在臉書承認失言道歉，他表示，在記者會原句是，「台灣的民心非常脆弱，因兩岸長期緊張，七年之病不能求三年之艾，因為這種微妙的關係和脆弱的心理，台灣社會對這種新的說法（對求和說的澄清）還是無法釋懷。」

左正東強調，個人原意為，兩岸關係長期緊張，導致台灣對於大陸信任非常薄弱，來自大陸的任何不當言詞台灣人都很難釋懷。

關於央視主持人李紅的說法，他表示，正是觸動台灣人民那個最敏感的神經，若是沒有正式道歉，即便是換個說法，大家也無法接受，這是長期衝突累積的後果，需要更長的時間去化解。

左正東說，應該是當時太過緊張，誤用了民心脆弱這樣的詞，的確是失言，特此致歉。

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