民進黨轟左正東失言：證明國民黨不懂台灣人民的心

▲民進黨15日發文批評國民黨與左正東。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨不滿中國《央視》稱前立法院長王金平來求和，14日確定取消出席海峽論壇，然而國民黨大陸事務部主任左正東卻說「台灣民心脆弱」是改變決定的主因，再掀政壇口水戰。民進黨15日批評，左正東失言證明國民黨不懂台灣人民的心，不願與台灣站在一起。

「台灣民心不脆弱 人民堅持自主的意志明確」。民進黨臉書指出，國民黨宣布不以政黨形式出席海峽論壇後，但左正東卻做上述表述，這種說法，台灣人民聽了都不會同意，且《央視》對國民黨重新擁抱九二共識、反對美豬，給予正面肯定，也不免讓人質疑，國民黨罵台灣民心脆弱，是不是也想藉此得到中國肯定？



民進黨強調，台灣的民心不脆弱，「我們加強國防、重視區域安全，台灣人民堅持自主的意志非常明確」，反觀左正東的發言根本就是失言，證明國民黨真的不懂台灣人民的心，不願與台灣站在一起。

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