協調央視「求和」女主播寫道歉聲明？　國台辦回應

▲央視主持人李紅「求和說」引發爭議。（圖／翻攝央視）

記者任以芳、魏有德／北京報導

大陸央視主播李紅此前在節目上的「求和說」引起爭議，在國民黨要求致歉下，一度傳出李紅曾準備「道歉聲明稿」，最後卻未按稿致歉，導致國民黨決定取消以黨組團名義參加海峽論壇。對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，「媒體報導的所謂『道歉聲明』，完全不符合事實。」

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

據了解，國民黨主席江啟臣曾希望李紅向王金平及國民黨道歉，外界也一度傳出大陸國台辦有提供李紅一份「致歉稿」，但是，李紅再度出面後，僅強調「求和說」是「追求和平」，並未按稿致歉，這讓國民黨無法接受，導致國民黨取消組團參加海峽論壇。

國台辦16日上午舉行例行記者會，對此，馬曉光回應，「根本不存在這個引述報導所說的那種情況，台灣有些媒體報導的所謂『道歉聲明』，完全不符合事實。」

▲央視主播李紅。（圖／翻攝央視）

國民黨前副主席王金平原訂9月率團出席第12屆海峽論壇，李紅在節目上稱其是「向大陸求和」，使得台灣輿論反制聲浪群起圍剿，引起國民黨嚴重反彈。事後，國台辦緊急止血，特別為此發聲明澄清，「歡迎王金平率中國國民黨代表團出席論壇，就擴大民間交流、深化融合發展的主題推展多樣式的交流活動。」

