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共軍挑釁擾台　王婉諭：國民黨從來不敢吭聲

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▲▼王婉諭發表回應 蔡英文總統就職典禮中針對社會安全網之談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨14日宣布，決定不以政壇形式參加海峽論壇，但不禁止個別黨員出席，而國民黨大陸部主任左正東一句「台灣的民心非常地脆弱」引發爭議。對此，時代力量立委王婉諭15日抨擊，「脆弱的不是台灣人，而是面對中國，從來不敢吭聲的中國國民黨！」

王婉諭在臉書表示，對於國民黨這種說法完全無法接受，也嚴重懷疑國民黨是不是到現在都搞不清楚問題出在哪？自從國共論壇停辦後，中國發起海峽論壇，號稱擴大民間交流、加強兩岸合作、促進共同發展的兩岸交流對話平台，實際上海峽論壇是中國例行統戰的宣傳看板、促統平台，只剩國民黨獨自沈醉，自以為去參加海峽論壇可以促進兩岸對話。

▲▼國民黨中央說明「海峽論壇」爭議 國民黨文傳會主委王育敏、大陸事務部主任左正東。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨大陸事務部主任左正東。（資料照／記者屠惠剛攝）

王婉諭指出，中國不斷以各種手段威嚇台灣，除了頻頻在沿海進行軍事演習外，更多次以共機、船隻，不斷騷擾挑釁。簡單來說，中國根本沒有打算要給任何對話的空間，但這些國民黨似乎視而不見，仍滿懷著促進兩岸對話的期待要參加海峽論壇，沒想到卻被中國一句「這人是來求和的」狠狠打臉。

王婉諭提到，令人遺憾的是，國民黨仍不敢宣布全面禁止參加海峽論壇，只是把跟團行程改為自由行，決議不以黨的形式派員參加，甚至解釋，改變心意的原因，是因為台灣民心脆弱，無法接受央視將求和改為尋求和平的說法，所以才做出最後的決定，「其實，脆弱的不是台灣人，而是面對中國，從來不敢吭聲的中國國民黨」。

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