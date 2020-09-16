　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國民黨提新兩岸論述　國台辦重申「四個字」是交流對話基礎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國民黨全代會,江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席江啟臣出席全代會，提出新兩岸論述。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德、任以芳／北京報導

國民黨於7日全代會結束後，提出以保衛中華民國及其核心價值為基礎，不放棄九二共識，推動兩岸和平發展的「兩岸新論述」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（16）日強調，堅持九二共識、反對台獨，是國共兩黨開展交流對話的政治基礎，「只要基礎在，我們願意進一步加強溝通，共同推進兩岸關係和平發展。」

國民黨決定缺席海峽論壇，讓兩岸之間僅存具有代表性的溝通管道再度蒙塵，此外，國民黨的新兩岸論述重新強調基於中華民國憲法的「一中各表」原則，讓外界好奇國共之間的信任度是否也將持續下挫。

▲▼2020,大陸國台辦發言人馬曉光,疫後首場例會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

對此，馬曉光表示，國共兩黨自2005年起，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交流合作，推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞福祉，取得豐碩成果，「事實證明，堅持、維護好這個基礎，兩岸關係就能夠和平穩定發展，如果改變甚至拋棄這個基礎，兩岸關係必然停滯甚至倒退。」

▲▼ 2019海峽論壇,曾永權。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲國民黨副主席曾永權曾率團出席2019第11屆海峽論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

馬曉光強調，不少媒體發表評論，國民黨缺席海峽論壇的結果，關鍵原因是台灣內部詭譎的政治形勢和惡劣的政治生態。至於後續兩岸交流的情況，馬曉光提到，海峽論壇是民間性的論壇及兩岸各界人士和相關團體交流對話的平台，「只要兩岸同胞共同參與，交流合作的勢頭就會持續下去。」

馬曉光指出，我們跟台灣各黨派、各團體在堅持「九二共識」政治基礎上開展交流合作的政策是不變的，大門是敞開的，「我相信，只要大家都能從兩岸同胞的共同利益著想，這種交流合作不會受到根本性的阻礙。」
 

 

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
高爾宣被爆霸凌高中同學！「強脫衣物+拍裸片流傳」本人回應了
最美魚販「拒絕行房」慘被分手！男友劈腿吐實：光牽手就有反應
爆酒駕曖昧女助理！郁方富商老公還原真相
屁孩「惡整民宿」驚悚照曝光！房務開門傻掉
快訊／操演翻艇意外再添1死　中士搶救76天亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台8月出口大陸佔總額46.39%創新高　兩岸1至8月貿易額達4.76兆

貨車側翻大蒜滿地！　陸村民趕來瘋搶「遭運石車壓」8人慘死11人傷

12歲童吃外賣餐「一直嚼不碎」　吐出爸媽嚇傻...是打結的保險套

阻止惡猴偷食被報復！　好心男遭恐怖猴群「圍毆」摔到骨折

國民黨提新兩岸論述　國台辦重申「四個字」是交流對話基礎

外資企業「撤出中國」　陸發改委：正常市場行為

北京「鷹派」主導央視主播求和風暴　國台辦回應

單親少女跳河自殺亡！泣血遺書曝：媽媽一定要幸福啊　坎坷身世曝

ECFA協議將中止？　國台辦設下「順利執行」前提

協調央視「求和」女主播寫道歉聲明？　國台辦回應

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

台8月出口大陸佔總額46.39%創新高　兩岸1至8月貿易額達4.76兆

貨車側翻大蒜滿地！　陸村民趕來瘋搶「遭運石車壓」8人慘死11人傷

12歲童吃外賣餐「一直嚼不碎」　吐出爸媽嚇傻...是打結的保險套

阻止惡猴偷食被報復！　好心男遭恐怖猴群「圍毆」摔到骨折

國民黨提新兩岸論述　國台辦重申「四個字」是交流對話基礎

外資企業「撤出中國」　陸發改委：正常市場行為

北京「鷹派」主導央視主播求和風暴　國台辦回應

單親少女跳河自殺亡！泣血遺書曝：媽媽一定要幸福啊　坎坷身世曝

ECFA協議將中止？　國台辦設下「順利執行」前提

協調央視「求和」女主播寫道歉聲明？　國台辦回應

網爆「一家五口靠歐陽娜娜養」　爸歐陽龍親上火線回應

天天排隊搶翻！日本「貓咪生吐司」加碼每天賣400份、3時段限定

寵物羊鑽進警車吃文件！　女警拍屁股「崩潰拉拔河」笑翻百萬人

獨門吃法！好市多沙拉「撒滿雪花」更鮮甜　網暴動：牛肉捲也超搭

Apple Watch ECG悄悄獲得許可證　心電圖功能可正式在台使用

酷男戴時髦「蟒蛇口罩」搭公車　他驚嚇目睹：口罩爬到到扶手上

下課時間禁管學生！國中校長嘆：教師會無所適從、盼育部收回成命

台8月出口大陸佔總額46.39%創新高　兩岸1至8月貿易額達4.76兆

大貓熊「圓寶」揮四肢游泳原地打轉　媽媽半夜拖牠宿營

中職／兄弟隊史2000轟今將產生　誰會轟出去？

大陸熱門新聞

富商性侵兒媳爆「手伸褲檔」反轉片　兒出面回應！

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男大生大罵底層豬！外送員淡定吐12字網讚爆

陸「振華數據」2900台灣名單曝　馬英九、宋楚瑜入列

不喝水！12歲獨子常熬夜一查癌末

兩兄弟被遺忘在校車！爆烤140分鐘弟弟腦死

公路驚見「陷阱公廁」！車輛困沙堆被要拖車費

台資麵包店宜芝多上海爆關店潮

嚇唬女友！　男凌晨「大字型」仰躺路中央被撞飛

ECFA協議將中止？　國台辦回應

協調央視主播道歉 國台辦回應

男路邊停車卡關！　清潔阿姨「我來」秒成功

國台辦批民進黨阻礙兩岸交流

滿月男嬰腹部隆起！醫剖腹捧出完整嬰屍

更多熱門

相關新聞

左正東認失言　誤用「民心脆弱」很抱歉

左正東認失言　誤用「民心脆弱」很抱歉

國民黨14日宣布不以黨的形式參加海峽論壇，大陸部主任左正東在記者會上指稱「台灣民心脆弱」遭各界撻伐。左正東15日晚間承認失言並道歉，他還原原意，長期緊張導致台灣對於大陸信任非常薄弱，來自大陸的任何不當言詞台灣人都很難釋懷。

協調央視主播道歉 國台辦回應

協調央視主播道歉 國台辦回應

面對故宮國寶　民進黨尷尬了！

面對故宮國寶　民進黨尷尬了！

取消出席海論..國共互不信？　國台辦：堅持九二共識依然是基礎

取消出席海論..國共互不信？　國台辦：堅持九二共識依然是基礎

國台辦批民進黨阻礙兩岸交流

國台辦批民進黨阻礙兩岸交流

關鍵字：

國民黨中共兩岸交流海峽論壇特派現場

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

新竹薇閣掰了　網哭：美好的回憶啊

周杰倫送兒女進貴族幼兒園「1年學費140萬」！

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

目擊哥打臉救難伯「倖存者只想救車」

郁方小開老公「黏女助理輪流酒駕」

夜唱躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」

Apple Watch SE入手價不到1萬元

22歲網紅觸電亡「女友爆已懷孕」！爆哭曝過程

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

20鬣狗圍攻落單母獅　一關鍵結局逆轉

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面