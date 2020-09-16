國民黨提新兩岸論述　國台辦重申「四個字」是交流對話基礎

▲國民黨主席江啟臣出席全代會，提出新兩岸論述。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德、任以芳／北京報導

國民黨於7日全代會結束後，提出以保衛中華民國及其核心價值為基礎，不放棄九二共識，推動兩岸和平發展的「兩岸新論述」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（16）日強調，堅持九二共識、反對台獨，是國共兩黨開展交流對話的政治基礎，「只要基礎在，我們願意進一步加強溝通，共同推進兩岸關係和平發展。」

國民黨決定缺席海峽論壇，讓兩岸之間僅存具有代表性的溝通管道再度蒙塵，此外，國民黨的新兩岸論述重新強調基於中華民國憲法的「一中各表」原則，讓外界好奇國共之間的信任度是否也將持續下挫。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

對此，馬曉光表示，國共兩黨自2005年起，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交流合作，推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞福祉，取得豐碩成果，「事實證明，堅持、維護好這個基礎，兩岸關係就能夠和平穩定發展，如果改變甚至拋棄這個基礎，兩岸關係必然停滯甚至倒退。」

▲國民黨副主席曾永權曾率團出席2019第11屆海峽論壇。（圖／記者蔡紹堅攝）

馬曉光強調，不少媒體發表評論，國民黨缺席海峽論壇的結果，關鍵原因是台灣內部詭譎的政治形勢和惡劣的政治生態。至於後續兩岸交流的情況，馬曉光提到，海峽論壇是民間性的論壇及兩岸各界人士和相關團體交流對話的平台，「只要兩岸同胞共同參與，交流合作的勢頭就會持續下去。」

馬曉光指出，我們跟台灣各黨派、各團體在堅持「九二共識」政治基礎上開展交流合作的政策是不變的，大門是敞開的，「我相信，只要大家都能從兩岸同胞的共同利益著想，這種交流合作不會受到根本性的阻礙。」

