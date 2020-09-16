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王炳忠嗆國民黨「不去乾脆加入民進黨」　新黨今赴海峽論壇

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 ▲▼全民開罷Let`s fire Q 新黨青年軍罷免基進黨陳柏惟記者會 新黨青年軍王炳忠、蘇恆、林明正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新黨青年軍王炳忠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨日前宣布不以黨形式出席海峽論壇，不過，新黨黨主席吳成典16日依計畫組團前往，青年軍王炳忠嘲諷國民黨，因為害怕被貼上舔共標籤，才刻意扭曲李紅的原意，大酸國民黨「乾脆直接加入民進黨」，就更不用被怕貼標籤了。

新黨宣布將出席20日的海峽論壇，同行者包括吳成典、副主席李勝峰，以及全委會委員鄭光禮等人。

主席吳成典特助陳麗玲表示，因新冠肺炎疫情，吳成典等人到達廈門後將先做核酸檢測，17、18日兩天對外隔離，19日赴晚宴，20日參與海峽論壇會議，21日返台，返台後再居家檢疫14天。

陳麗玲提及，吳成典曾任金門副縣長，卸任未滿3年，因此本次赴陸需要政府核准，但內政部到9月14日才發下許可通知單，裡面還特別提到赴陸期間不得參與涉及「一國兩制」或「民主協商」的活動。

她表示，但從過往11屆看，海峽論壇本就只是民間交流論壇，不會涉及「一國兩制」或「民主協商」，過往討論的是青年就業、文化宗教交流、農產品銷售等無關政治的議題。

針對國民黨日前宣布不以黨的形式赴海峽論壇，王炳忠為此表達不滿，他說，國民黨在這次風波中，不只小題大作，還扭曲中國官媒央視主持人李紅影片的原意，破壞兩岸和平，帶起兩岸的對立。

王炳忠主張，從頭到尾，李紅本人都沒有說「求和」，也就沒有照稿宣讀「求和」兩個字的問題，引起爭議的「這人來大陸求和」只是節目標題，只是網路後製希望吸引人來看的網路用語，是國民黨沒聽清楚李紅講話的本意。

王炳忠甚至直言：「乾脆大家一起加入民進黨，不是更沒有標籤嗎？一起來響應民進黨、否定九二共識、抗中保台、戰到一兵一卒，那就永遠沒有標籤。」 

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