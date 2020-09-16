鄭文燦坦言想當總統後缺席中常會　蔡英文笑稱「思想犯不罰」

▲桃園市長鄭文燦參加網紅「娘娘」網路節目。（圖／翻攝自娘娘YouTube）



記者林銘翰／台北報導

各界關注民進黨布局2024總統大選，呼聲極高的桃園市長鄭文燦14日在YouTube節目上脫口承認「心裡有想過當總統」， 瞬間引起外界無限聯想。沒想到此話一出，鄭文燦16日恰巧缺席民進黨中常會，身兼黨主席的總統蔡英文在會中笑說「思想犯不罰」，也引發與會人士討論。

鄭文燦14日與網紅「娘娘」合作拍攝影片，娘娘在快問快答時詢問鄭文燦「市長有沒有想當總統」，鄭文燦當場回答「我心裡有想過」，但隨後也說「但是我知道大部份的夢想都無法實現，所以就乾脆都不要想」。

沒想到時隔兩日，鄭文燦16日罕見地缺席民進黨中常會，蔡英文在會中也好奇，為何一向準時出席的鄭文燦缺席，有與會者當場笑稱，害怕被關注選總統的議題，蔡英文則開玩笑地說「思想犯不罰」，引發在場一陣討論。據轉述，部分與會人士私下議論，鄭文燦疑似已經開始著手準備參選總統。

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬受訪時表示，雖然不知道鄭文燦是什麼時候想過這件事，但就他自己的觀察，在野百合、太陽花的學運世代，很多人對台灣政治都有很大的抱負與理想，曾經想像參選總統應該是很正常的事情，「沒想過才奇怪」。

鄭運鵬說，鄭文燦的表達是誠實誠懇的表現，他支持這樣的態度，不過鄭文燦自己也開玩笑地說，很多夢想很多不能實現，還是要腳踏實地把桃園市政做好。

鄭運鵬認為，台灣不是每天都在選舉，對民進黨來說桃園是中央及地方雙重執政，把兩個層次的滿意度都做好才是重點，每天講選舉、想選舉反而不利選舉。

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