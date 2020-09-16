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國台辦批兩岸交流一場空　民進黨：兩岸應對等尊嚴進行交流

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▲▼蔡英文黨部交接主席-謝佩芬。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

針對大陸國台辦發言人馬曉光稱民進黨阻礙兩岸交流「一場空」之言論，民進黨發言人謝佩芬表示，國台辦這樣的發言無助於兩岸關係的發展，民進黨一直以來主張兩岸應當秉持對等尊嚴互惠的原則，並在健康、不設定前提條件下進行交流。中共應摒棄把兩岸交流作為統戰工具的思維，才能帶來良性互動。

大陸第12屆海峽論壇將於19日在福建省舉辦，先前陸委會提前攻防發布政策，禁止民眾「在台」參與海峽論壇線上線下活動、政黨人物不准出席等規定。對此，大陸國台辦發言人馬曉光16日表示，「民進黨阻止兩岸交流，暴露台獨本性，這種做法違背兩岸交流的希望，只能是竹籃打水一場空。」

謝佩芬重申，健康的兩岸交流，不應當損害尊嚴和國格、不能違反法令、更不能傷害國家主權與利益。然而，海峽論壇的對台統戰目的昭然若揭。中共藉由統戰會議，以達成「和平統一」、「一國兩制」的目的，更是與台灣主流民意背道而馳。

謝佩芬表示，我們樂見兩岸人民正常交流往來，但過程中必須合於我國政府的法律規範，切勿損害對等尊嚴互惠的原則。

謝佩芬認為，中共一味透過統戰活動，分化台灣、造成台灣紛擾，是扭曲且不健康的，中方應當摒棄既有的統戰手法，與台灣一同維護兩岸關係的和平穩定與兩岸交流的健康發展；同時，我們也呼籲，全國各黨派應共同堅持台灣民主自由的價值，才能抵抗中共霸權及統戰的威脅。

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國台辦中國大陸馬曉光民進黨

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