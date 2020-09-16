菅義偉就任第99屆日本首相　蔡英文祝賀：共同維護區域和平穩定

▲菅義偉當選自民黨新任黨魁。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

日本16日召開臨時國會，選出自民黨新任黨魁暨現任內閣官房長官菅義偉為第99任首相。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文代表我國政府與國民對菅義偉首相表達祝賀之意，並祝福日本政府能夠在菅首相的領導之下，順利推動各項國政，國家發展昌盛。

張惇涵表示，菅義偉過去即數次公開支持我國，肯定雙方共享自由、民主、人權、法治等基本價值，也曾倡議支持我國加入國際組織，是台灣的重要國際友人。而日本與台灣之間往來密切，日本亦是我國重要夥伴，我國將持續推動與日本的多元合作，並持續深化台日友好的夥伴關係，期盼能共同增進兩國人民福祉，並共同維護區域的繁榮發展與和平穩定。

張惇涵也表示，總統再次感謝甫卸任的安倍晉三前首相多年以來對我國的支持，並由衷期盼安倍前首相能夠靜養身體，早日恢復元氣。

另外，外交部責請駐日代表處也在第一時間代表我國蔡總統、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長邱義仁分別拍電祝賀，轉達我國政府與人民的誠摯賀忱。

外交部指出，菅首相擔任日本內閣官房長官期間，大力襄助安倍前首相推動友台政策，曾多次公開表示台日雙方共享自由、民主、人權、法治等基本價值，彼此是重要的夥伴與珍貴的友人，並表明支持我參與世界衛生組織（WHO），對台灣立場友好。



外交部強調，日本為我國第三大貿易夥伴，我國為日本第四大貿易夥伴；去年台灣有500萬人次訪日，日本是我國民眾出國旅遊首選；日本也有200萬人次訪台，是台灣的第二大觀光客來源國。台日雙方互為重要鄰邦，且同屬印太區域重要民主國家，我們樂見並期盼未來在既有良好基礎上持續深化台日全方位實質合作夥伴關係，以維持印太區域的和平、繁榮及穩定。

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