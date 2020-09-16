迎34周年黨慶　民進黨927辦「民主開唱」音樂會

▲民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨2020年將迎來創黨34周年。針對黨慶活動規劃，發言人謝佩芬16日表示，民進黨即將邁入創黨34週年的日子，將在9月27日舉辦《民主開唱》音樂會，邀請新加入的辣台派朋友，以及陪著民進黨走過每一哩路的創黨及資深黨員，相聚一堂，一起重溫台灣民主長路上，這些難忘的音樂與回憶。

謝佩芬說，今年520小英總統回任黨主席，號召辣台派線上入黨，推出系列暑期營隊課程，持續邀請年輕世代，與我們一起參與政治、勇敢發聲。而在今年9月27日舉辦《民主開唱》音樂會，想邀請新加入的辣台派朋友，以及陪著民進黨走過每一哩路的創黨及資深黨員，相聚一堂，一起重溫台灣民主長路上，這些難忘的音樂與回憶。

另外，16日中常會也邀請台灣民主學院主任林秉忠以「台灣民主原動力」為題進行專案報告。謝佩芬轉述主席蔡英文裁示，強調民進黨是一個著重人才培育與經驗傳承的政黨，由台灣民主學院所職掌的黨內教育訓練工作，讓黨務人員能熟悉黨務運作，讓從政同志及幕僚能研習問政與選戰技巧，讓監票人員及種籽講師實作等培訓，都是讓本黨得以順利取得中央執政與立院過半的重要基礎。

蔡英文指出，民主學院就像變形金剛，會根據不同的選舉情勢，調整成不同的作戰模式，也會依照不同的需求進行組織變陣，這就是真正「需要在哪裡，訓練就在哪裡；需要在哪裡、學院就在哪裡」的最佳寫照。

蔡英文也呼籲，所有民進黨的夥伴，應為黨的永續發展、為台灣的美好未來，持續培力青年朋友投入公共事務、參與台灣的民主進步，落實黨務工作應有「平時充分整備、戰時萬事具備」的目標，為台灣注入民主的原動力。