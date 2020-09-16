國民黨網路聲量奪冠　他曝背後危機：負面聲量為主

▲ 國民黨在高雄補選失利後，網路上討論度以負面聲量為主。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長補選落幕至今剛好已滿30天，臉書粉專「聲量看政治」分析選後各政黨聲量，國民黨以負面聲量為主，民眾黨陷入低迷，負面檢討的聲量不斷，時代力量捲入收賄案風波負面聲量高漲。

「聲量看政治」以綜合Google SERP指標、新聞聲量指標等數據來看，近30天的政黨聲量，國民黨達46.86％、民進黨30.99％、台灣民眾黨9.31％、時代力量8.93％、台灣基進1.97％、新黨打假除亂1.93％。

「聲量看政治」分析，從數據中可以發現，國民黨雖然聲量最大，但是被纏在各種負面新聞、黨內鬥爭、議題無法有效攻擊等問題上。雖然國民黨聲量仍高，但實際上仍以負面為主。

「聲量看政治」指出，國民黨在補選失利後，黨內持續陷入黨內路線歧異，對美豬美牛議題亦無法有效攻擊。前總統馬英九雖然力戰總統蔡英文，但對國民黨整體沒有正面拉抬。而前立法院長王金平本原本率團赴中，卻遭中國中央電視台主播洗臉，使得國民黨面對輿情進退失據。聲量最高，但其實滿是負面聲量。

「聲量看政治」表示，民眾黨在補選後陷入低迷，顯示柯文哲投入大大小小補選的競選策略失利，且亦陷入內部鬥爭的內耗。而此時的民眾黨，負面檢討的聲量不斷。

另外，「聲量看政治」也指出，時代力量除了選前的收賄案負面影響，選後的錄音檔風波，再次重創形象，負面聲量高漲。民進黨在補選後，埋沒在其他黨內部爭議的聲量，疫情與口罩的問題也處置尚可，在各政黨之中，較持平而未有突顯。台灣基進雖然罷韓有成，但隨著補選結束後，暫時尚未取得新的政治聲量位置。新黨持續泡沫中。

▲聲量看政治分析各政黨聲量。（圖／翻攝聲量看政治臉書）