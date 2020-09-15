苗縣府爭取11項重大交通建設　總經費21億！交通部承諾協助

▲立法院交通委員會召委陳雪生（右1），15日考察苗栗交通建設，並聽取縣府建設計畫簡報。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

立法院交通委員會15日考察苗栗縣交通建設，苗栗縣政府提出11案，總經費達21億2千多萬；向中央爭取經費改善地方交通計畫，大部分成案已在進行中，其中增設造橋交流道計畫，高公局將於10月份排定審議。立法院交通委員會召委陳雪生表示，在縣長徐耀昌力邀下，不管於公於私，他將大力提供協助。

縣長徐耀昌表示，感謝陳雪生召委相隔不到半年時間再次關心苗栗交通建設，並感謝公路總局多年來補助縣府經費及大力支持，延宕22年的北橫公路最後斗煥坪至三灣段，有望今年底前全線通車；更感謝高公局支持國道1號增設造橋交流道計畫，縣府已依審查意見送修正報告，希望盡速審議通過，另也期盼再增設造橋交流道後，五楊高架延伸頭份案能再往南延伸，以符合地方需求。

縣府工務處此次向交通部爭取國道1號增設造橋交流道建設計畫等11案，總經費達21億2千多萬。其中，增設造橋交流道案於2019年 11 月 3 日行政院長蘇貞昌下鄉視察時，同意由中央專案全額負擔，並承諾將連貫造橋鄉整體路網及地方觀光發展願景。所需工程總經費初估約 6 億 1 556 萬元，目前本案可行性報告已送至高公局審查。

會中，高公局科長蔡宗描表示， 預計10月底排定增設交流道大會審議，至於五楊高架延伸案，強調不排除到銅鑼的可能性，未來將同步啟動先行評估作業 ；至於其餘10案，為公路總局管轄，公路總局局長許鉦漳指出，只要有需要部份，都會予以協助，甚至免除配合款，此次大部分案件都審慎樂觀，但128線通霄路段拓寬工程，因是石虎出沒熱區，須注意保育相關問題。

・在家吹冷氣開烤肉趴

►美感卓越領航獎出爐！苗栗縣信義、蕉埔國小勝出...300校角逐