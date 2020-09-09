「宜蘭快速道路拍板」尚非屬實　交通部急發說明澄清

▲交通部澄清，宜蘭快速道路拍板尚非屬實。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

近日媒體報導，宜蘭縣政府為解決國道5號塞車問題，向中央爭取設置國5替代道路，另促請交通部啟動「宜蘭往返台北路廊改善規劃」，拍板宜蘭快速道路。但交通部今（9）日澄清，交通部將依據行政院公共工程委員會會議結論辦理整體規劃作業，但宜蘭快速道路拍板尚非屬實。

交通部表示，宜蘭縣政府前於109年7月28日向公路總局請求補助「頭城台2線頭城段道路改善可行性研究」經費800萬元，案經公路總局回復因台2線宜蘭境內-福隆至頭城段刻正推動雙向四車道拓寬計畫，爰建議待台2線拓寬完成後，視交通需求再行啟動台2線高架道路可行性評估，並建議可行性費用由宜蘭縣政府自籌。

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▲針對宜花東往返台北交通改善，交通部將依據行政院公共工程委員會會議結論辦理整體規劃作業。（圖／記者宋良義攝）



後行政院公共工程委員會召開「中央與地方建設協調會報」宜蘭縣政府第18場會議，並將本議題納入討論，與會陳歐珀委員、宜蘭市江市長等出席人員均提出建議由交通部就東部地區往返北部之交通改善進行一整體性規劃，並獲致結論略以：「請交通部就宜花東往返台北進行整體規劃，並提出交通改善方案」。

交通部表示，後續將依據行政院公共工程委員會會議結論辦理整體規劃作業，並依後續規劃成果報告所提改善方案逐步推動。但有關部分媒體所提「宜蘭快速道路拍板」一節，尚非屬實，特此澄清。

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