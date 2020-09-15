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上半年6家國籍航空全虧損　林佳龍：紓困有效！原預期整年虧百億

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

民航局公布國籍航空今年上半年營運概況，中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空、台灣虎航及星宇航空都全面虧損，最多虧損18億多。對此，交通部長林佳龍今（15）日受訪表示，在疫情發生後交通部就超前部屬提出對航空業的融資、紓困專案，事實上，當初跟航空業者討論時是預期一年將有上百億損失，但以目前來說是比原來預期少很多，代表融資紓困有產生效果。

▲▼航班異動,松山機場,長榮航空,中華航空。（圖／記者林敬旻攝）

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▲受到疫情衝擊，國籍航空上半年全面虧損。（圖／記者林敬旻攝）

民航局公布國籍民用航空運輸業營運概況，統計時間從今年1月1日至6月30日，在6家業者之中，以機隊數最多的華航、長榮航空衝擊最深，長榮航空累計虧損金額最多，達18.3億；其次為華航，累計虧損達13.13億。另外，今年1月下旬才開航的星宇航空也深受影響，虧損金額也達13.12億。

▲▼國籍民用航空運輸業今年上半年營運概況。（圖／翻攝自民航局官網）

▲國籍民用航空運輸業今年上半年營運概況。（圖／翻攝自民航局官網）

林佳龍今受訪表示，這次疫情衝擊最大的就是交通跟觀光，交通部針對受國門管制影響的航空業有超前部屬，提出融資還有紓困專案，以500億融資貸款利息補貼支持航空業界，也因此台灣航空業在全世界上，所受到的損害應該是最小。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍上午出席高公局、公路總局APP整合發表記者會。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍也透露，當初跟航空業者討論的時候，預期一年有上百億損失，也許大家看到十幾億數字還是覺得相當大，但以目前來說是比原來預期小很多，代表融資紓困有產生效果。另外，他認為業者本身的調整也很即時到位，以華航來說，就是以貨運彌補客運損失，整年虧損降到20億以下，是他們努力的目標。

▲▼星宇航空偽太空旅行。（圖／星宇提供）

▲星宇航空才剛開航就受到疫情重擊，上半年虧損13億多。（圖／星宇提供）

航空業人士分析，華航、長榮航空虧損的數字與其他國際航空業者相比，其實不算太大，主要是貨運部分挹注了不少營收，華航會比長榮虧損得少，也是因為長榮航空調整機隊後，貨機數量沒有華航多，而華航在貨運這塊是獲利的，減輕了不少客機停航的虧損。

不過，今年1月下旬才剛開航營運的星宇航空，僅有3架客機，沒多久就受到疫情衝擊，上半年則累計虧損達13.12億，僅比華航少虧100多萬元。另外，台灣虎航虧損5.6億，華信航空及立榮航空因為擁有國際和國內航線，受到衝擊相對較小，分別虧損近3.4億、近1,840萬。

對此，立榮航空表示，亞洲區域航線、兩岸航線因受疫情影響甚鉅營收銳減，國內航線則因台灣疫情趨緩，政府鼓勵安心旅遊，自5月以來市場需求逐漸轉好，配合市場需求，立榮也以增班或是放大機型因應。

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