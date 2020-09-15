美感卓越領航獎出爐！苗栗縣信義、蕉埔國小勝出...300校角逐

▲各級公私立學校近300所角逐跨域美感領航卓越獎，苗栗縣蕉埔國小和信義國小脫穎而出，分別榮獲教育部跨域美感領航獎及卓越獎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

由教育部主辦的「跨領域美感教育卓越領航計畫」優良學校名單揭曉！各級公私立學校近300所角逐跨域美感領航卓越獎，苗栗縣蕉埔國小和信義國小脫穎而出，分別榮獲教育部跨域美感領航獎及卓越獎，為苗栗藝術教育注入新榮光。

蕉埔國小以「美力蕉埔．藝起話石虎」為主題，透過美感跨領域學習，發展在地化課程，進而關懷社區、善盡社會公民責任，因此，全面推動藝術教育，結合社區藝術團隊，型塑蕉埔科技藝術村。此外，藉由教學設計探究主題融入生活化，與社區活動的情境做連結，帶動及鼓勵學生去尋求問題的解決方法。

▲▼信義國小與焦埔國小，分別以東方美人茶和石虎為主題，榮獲跨域美感卓越獎及領航獎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

而信義國小以「東方美人竟是茶」為主題，由於「東方美人茶」是大自然送給人們最美的禮物，藉由「說茶」、「知茶」、「懂茶」及「舞茶」四階段，運用五感體驗大自然之美，並融入客家元素，以藝術創作方式將茶業文化之內涵展現出來。學生透過課程能夠領悟茶的美感之道，以茶修身、美心修德，陶冶情操品味生活，並了解家鄉產業，培養愛鄉情懷，宣揚家鄉之美，並喚起人們對環境議題與人文的關懷。

縣長徐耀昌表示，藝術教育推動需要全民的共同參與，才能讓教育的效益極大化，也讓學生學習更完整。期待透過推廣與落實跨領域美感課程在課程方面嘗試新的開發；在教學中進行跨領域的融合，串聯不同科目的「視角」與「美感」，引發孩子自主學習的同時，瞭解如何解決問題，並引導學生多角化的學習視野，發揚跨領域之目的與精神，提升全民跨領域美學素養，讓苗栗縣教育現場成為可符應時代趨勢的有機智慧體。

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