10月雙連假防國5塞爆！交部出手整合國道省道APP　首推路況播報員

▲端午連假時，國道5號雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

記者賴文萱／台北報導

今年中秋節4天及國慶日3天連假將登場，為防止國道塞車慘況再現，交通部督請高公局、公路總局整合所建置的1968跟幸福公路APP資訊。另外，高公局也將首度推出「路況播報員」，連假期間上午10點、下午4點比照氣象局颱風記者會一樣，由播報員解說當天路況及未來路況預報、管制措施，屆時將在高公局FB粉絲專頁開啟直播，讓用路人更了解道路狀況。

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▲交通部今日召開1968與幸福公路APP整合發表記者會。（圖／記者賴文萱攝）

受到新冠肺炎疫情影響，國境未解封，今年端午連假國旅塞爆，國5嚴重慘塞，引爆用路人怒火。中秋連假、國慶連假即將到來，高公局特於1968APP首頁增加國5路況專區快捷按鈕，另除原有之「各地方道路往國道5號南港系統旅行時間」、「各地方道路進入國道5號匝道時間及排隊狀況」、「南向匝道排隊狀況」、「南向國道1號或國道3號往國道5號旅行時間」等服務。

▲中秋、國慶連假國道疏運措施出爐。（圖／記者陳家豪攝）

另外，1968APP也增列「頭城經台9線至新店雙向」及「頭城經台2線至暖暖北向」等替代道路旅行時間，以供民眾於國道5號壅塞時改道參考。



幸福公路APP則優化功能，在最新消息與路況資訊功能中，提供國道5號道路資訊，如旅行時間、排隊狀況等，用路人僅需依下列二步驟：（一）主畫面點選「即時路況」功能，（二）設備圖層點選「路況資訊」選項，地圖即會呈現i圖示，再點選相關區域的i圖示，即會顯示國道5號的旅行時間、排隊狀況等訊息。

另再加上原本App功能也能顯示國道5號、台9線與台2線交通資訊，如：CCTV、CMS、道路績效等，讓使用者往宜蘭、花蓮地區，在單一頁面就能獲得視覺與聽覺的即時道路訊息，讓使用者走到哪，路況資訊就跟隨著播到哪。

▲高公局將首度實施石碇、坪林交流道半天封閉，國5剩一個路口，希望做到精確管制。（圖／記者宋良義攝）

此外，為讓民眾更了解國道路況，中秋連假起，高公局將首度推出「路況播報員」，連假期間每日上午10點、下午4點比照氣象局颱風記者會，由播報員解說當天路況及未來路況預報、管制措施，屆時將在高公局FB粉絲專頁開啟直播。

高公局交管組組長卓明君表示，這次路況播報員由高公局運作科同仁去做預報，會努力將艱深的交通術語改為口語化，至於播報時間會視情況再去調整。

▲這次連假期間，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。（圖／記者宋良義攝）

由於這次國5疏導新增封閉石碇及坪林南向入口匝道，並將提前實施南向高乘載管制等措施，高公局刻透過國道3號汐止系統至土城、國道5號、國道3號甲線、南港聯絡道及鄰近路段至少70座資訊可變標誌（CMS）進行宣導，亦將於連假期間提供新店至頭城國道5號及台9線替代道路旅行時間。

為避免連假期間非使用國5用路人，因南港系統交流道壅塞影響其行車時間，高公局將再宣導非使用國5用路人提前改道或行駛國道1號；而北上部分，公路總局也規劃於宜蘭地區省道（蘇澳至頭城）的CMS發布國5交通訊息與替代道路訊息，導引用路人行駛國5的替代道路台9線與台2線，紓解國5北上車流量。

國5連假期間將實施大客車專用（優先）道措施，讓民眾搭乘國道客運行經國道5號可較自行開車節省30分鐘以上。交通部呼籲，民眾可多搭乘大眾運輸，除可減少塞車時間及減輕駕車疲勞外，也可同時享受轉乘或租車優惠。

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