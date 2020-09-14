交通大執法2周路口車禍受傷人數降5成　客運推轉彎「指差確認」

▲為維護路口安全，交通部與內政部警政署9月攜手啟動全國「路口安全大執法」。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

為提升駕駛人對路口行人路權及安全重視，交通部與內政部警政署推9月起連推交通大執法1個月。根據統計，上路2周後，路口車禍受傷人數平均每日為358人，較今年1-7月平均714人，減少49.85%，將近5成。

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▲▼交通部長林佳龍邀集各汽車運輸業代表於交通部簽署落實「路口停讓行人宣言」。（圖／記者賴文萱攝）

9月交通大執法上路後，交通部特別規劃9月14日至18日為交通安全週，向社會傳達交通安全理念。公路總局今日上午邀集各汽車運輸業代表於交通部簽署落實「路口停讓行人宣言」，號召所有運輸業及所屬從業職業駕駛人共同響應，現場由營業大客車駕駛人實地操作示範「慢、看、停」路口轉彎標準動作，希望加強駕駛人安全意識，促使駕駛人養成良好行車習慣。

交通部長林佳龍表示，行人安全是交通部重視的首要項目，為加強大眾對交通安全重視，透過交通安全週向駕駛人宣導路口「慢、看、停」標準動作，使「路口慢看停，行人優先行」得以真正落實。

▲近年逾半數行人事故發生於路口，顯見推動路口停讓行人，打造安全行的環境乃是當務之急。（圖／記者李毓康攝）

事實上，經統計，近年逾半數行人事故發生於路口，顯見推動路口停讓行人，打造安全行的環境乃是當務之急。目前部分客運業者已落實轉彎時的指差確認，盼透過業者間的觀摩學習，將安全駕駛概念擴及更多汽車運輸業者。

▲▼客運業推轉彎指差確認。（圖／公路總局提供）

公路總局局長許鉦漳補充說明，汽車運輸業從業駕駛人頻繁使用道路，對於交通安全更是責無旁貸，感謝各汽車運輸業者加強向所屬職業駕駛人妥為宣導教育「路口慢看停，行人優先行」觀念及「慢、看、停」標準動作。

為了強化運輸業營運交通安全，現行法規已要求業者應每半年辦理一次行車安全教育訓練，及營業大型車輛皆須裝設行車視野輔助系統，大客車駕駛人也必須三年定期回訓，由人、車、業等面向強化汽車運輸業營運安全管理，以保障用路人安全。

另外，交通大執法上路2周，根據統計，9月1日至13日路口車禍受傷人數平均每日為358人，相較今年1-7月平均714人，減少49.85%，將近5成。

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