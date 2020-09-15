一階通過黃捷喊「已換新市長」罷捷團體怒：拉擋箭牌害不害臊！





▲高雄市議員黃捷。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷捷團體「鳳山清捷隊」經過長時間努力後，第一階段連署通過，消息曝光後，黃捷則說「高雄已經換了新市長，這時候是好好準備十月的開議，認真質詢新市長，給高雄人不一樣的希望。」但這也讓罷捷團體不開心，認為這和高雄市長有何關係，如果要給高雄人不一樣的希望就請黃捷自行辭職。

▲鳳山清捷隊。（圖／記者洪靖宜攝）

前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，前時代力量議員黃捷也遭到「報復性罷免」。罷捷一開始受到熱烈迴響，不過在7月底真正遞送第一階段連署書時，遭到台北中央選委會打槍，並要求緊急補件。歷經一個月時間，罷捷第一階段終於通過了，鳳山清捷隊也證實此消息。

對此，黃捷本人也回應，表示尊重。不過黃捷說：「高雄已經換了新市長，我也早已跨步向前放眼未來，這時候我該做的，是好好準備十月的開議，認真質詢新市長，兢兢業業心無旁騖的處理市政，給高雄人不一樣的希望。」

但這個回應也讓罷捷團體氣炸了，發言人表示：「罷免黃捷通過第一階段，代表著鳳山人民展現出要罷免黃捷的民意，但黃捷竟然不知自我反省，還拉著高雄市長來當擋箭牌！黃捷害不害臊啊！」

鳳山清捷隊認為：「罷免黃捷是因為黃捷不適任且無心於民意代表和鳳山事務，這跟誰當高雄市長到底有什麼關係？黃捷愧不愧的慌呢？竟然還有臉說要給高雄人不一樣的希望？若真要給高雄人不一樣的希望就請黃捷自行辭職！」

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

而高雄市長陳其邁則說，罷免權利跟選舉權我們都充分尊重，相信黃捷議員在過去議會質詢表現非常傑出，市民對黃捷評價我們尊重民意，針對個別議員在議會表現，不是針對市長，尊重公民權的行使尊重。