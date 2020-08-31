罷捷缺件173份補上了！二階預計9月中開跑　啟動首日要做這件事

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員黃捷拋下震撼彈宣布退黨後，將以無黨籍身分在鳳山繼續深耕，不過「鳳山清捷隊」罷捷行動依然未停，自從遭網紅「四叉貓」爆出有173份不符合規定，對此，罷捷總部發言人徐尚賢31日表示，已經於上週補件，同時透露預計啟動時間為9月中旬，二階開跑第一天就要辦晚會。

罷捷團體「鳳山清捷隊」收齊3000份連署書，7月31日組隊搭遊覽車，將第一階段連署書送往台北中央選委會審查。不過，由於第一階段連署書有許多資料填寫錯誤，導致有效連署書未達第一階段門檻，高雄選委會通知領銜人，要求10天內補件，而公文為8月20日發出，10天的底線為8月30日。網紅「四叉貓」甚至致電中選會，卻被告知「罷捷團體仍未補件」，離第一階段連署還差了173份（門檻為2879份）。

▲罷免黃捷總部 。（圖／記者洪靖宜攝）

對於缺件何時會補齊？罷捷總部一直沒有正式回應，但也讓不少民眾著急，擔心罷捷活動因此停擺，罷捷發言人徐尚賢31日表示，已於上週把缺件補齊，等待中選會進一步發出通知，預計在9月中前第二階連署就可以正式開始，發言人也表示，屆時預計會辦理晚會，或是誓師大會，也可能一整天都有活動，從掃街、造勢，就是要維持罷捷熱度，也會邀請媒體、直播主，甚至是支持他們的民代一起到場聲援。

目前罷捷總部收到的連署書約有3萬多份，希望能夠再收到5000至1萬份的連署書，待收到第二階正式表格後，將於鳳山共76個里進行「地毯式擺攤」，目標設定在4萬份連署書。