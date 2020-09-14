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罷捷第一階段173份補件通過！四叉貓：不看好第二階段

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▲「四叉貓」劉宇 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲「四叉貓」劉宇 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

罷捷團體「鳳山清捷隊」年初開始進行罷捷活動，並在7月31日組隊搭遊覽車，將第一階段連署書送往台北中央選委會審查，卻被告知有173份連署書不符合規定，被要求在期限內補件完成。對此，網紅「四叉貓」14日於臉書表示，第一階段罷捷的補件已經通過，至於為何可以第一時間知道，他則說明，「因為我每天都在下班前打電話去中選會關心。」

前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，前時代力量議員黃捷也遭到「報復性罷免」。罷捷一開始受到熱烈迴響，不過在7月底真正遞送第一階段連署書時，遭到台北中央選委會打槍，並要求緊急補件。歷經一個月時間，發言人徐尚賢8月底曾指稱，補件行動已經完成，等待中選會進一步發出通知，預計在9月中前第二階連署就可以正式開始。

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者林敬旻攝）

四叉貓指出，在補件通過之後，接下來的流程就是中選會開會討論，擇日正式公布通過第一階段，接著寄送公文給鳳山清捷隊請他們在十日內領表，在領表隔日正式開啟第二階段連署。同時，他也說明，第二階段的罷捷門檻為28,783份，大膽預測第二階段的罷捷不會通過，因為第一階段都可以玩到補件了，所以不看好第二階段。

四叉貓也幽默地在留言欄表示，「不要再問說我為什麼會知道，因為我每天都在下班前打電話去中選會關心．」

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