黃捷無黨一身輕！臉書讚數破30萬就曬「腹肌照」　祝館長早日康復

▲黃捷秀平時鍛鍊動作 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

時代力量高雄市議員黃捷拋下震撼彈宣布退黨後，於網路宣布他的臉書按讚人數正式突破20萬，她也表示，如果再突破30萬大關將曬腹肌照，她28日接受媒體訪問時也秀了幾段平時鍛鍊的動作，而被問到館長，她也說請他保重，並於臉書強烈譴責狹怨報復的暴力犯罪行為，希望警方能早日釐清案情，讓案件落幕，祝福館長早日康復，願平安。

▲黃捷秀平時鍛鍊動作 。（圖／記者洪靖宜攝）

才剛退出時代力量的高雄市議員黃捷，表示自己目前不考慮加入其他政黨，退黨程序也已經完成。不過才剛宣布退黨完沒多久，臉書按讚人數已經突破20萬人，黃捷28日受訪表示按讚數的提升，也等於大家給予她支持，認同她做的決定，接下來也會花更多時間專心顧好市政及地方上服務，甚至也有更多時間來做運動，她也笑說，如果按讚數突破30萬的話，就要曬出腹肌照，因此現在要全力運動。

▲黃捷秀平時鍛鍊動作 。（圖／記者洪靖宜攝）

而談到健身，對於館長飆捍遭受槍擊，黃捷也表示，強烈譴責狹怨報復的暴力犯罪行為，更希望加害者面對使用暴力的前因，找出自己的問題癥結，為自己的行為負責任；也不樂見酸言酸語，間接造成被害者的二次傷害，造成任何相關案件，被害人面臨傷害，還得承受多方輿論壓力，而「被」選擇沉默不敢發聲。最後希望警方能早日釐清案情，讓案件落幕，祝福館長早日康復。