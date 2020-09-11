後悔退時力？　看到入選決策委員…黃捷猶豫3秒鐘

▲時代力量前黨員立委林昶佐、高雄市議員黃捷、苗栗縣議員曾玟學接受。（圖／翻攝眼球中央YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

時代力量前黨員立委林昶佐、高雄市議員黃捷、苗栗縣議員曾玟學接受網路節目訪問，談談退黨後的心路歷程。主持人詢問黃捷，在宣布退黨後竟入選決策委員，是否覺得有點後悔？黃捷遲疑了約莫三秒，擠出「沒有」兩個字，也給予留在黨內的夥伴們祝福。

網路頻道「眼球中央電視台」訪問林昶佐、黃捷、曾玟學退黨後的心情。最早退黨的林昶佐經常被指為慫恿大家退黨，他也澄清，外面有兩個說法，一個是說我慫恿大家佔領這個黨，讓我快回去，另一個是我慫恿大家快跑，「我不確定是哪一個，他們可能要確定一下，到底想叫我回去，還是要叫大家快跑。」

曾玟學表示，其實從來沒具體想過要離開時代力量錄音黨事件是最後一根稻草，但想到時力決策圈的很多事件，一直到現在還有人說「是民進黨搞的、民進黨惹火我了」，但這就是黨內自己人桶自己人，如果自己人都做到這地步的話，「那我離開剛好而已，現在覺得輕鬆多了。」

黃捷說，對時力還有一定的情感，覺得時力是承載年輕人希望的平台，也曾想過沒進過決策委員會，沒有進到核心體制，要進最後的努力，所以沒有馬上離開，但退黨後，看到自己選進決策委員「有點意外」。

視網膜問，看到名單上有妳會不會後悔退黨？黃捷遲疑了3秒後，尷尬的擠出「沒有」，被視網膜調侃，可是你有點遲疑欸，是不是還想要繼續留在裡面？黃捷則說，「哈哈哈，沒有啦！」還是很祝福現在黨內的夥伴，希望這個黨更好，只是我現在沒有這樣的力氣。

此外，在時代力量決策委員的選舉過程中，黃捷的妹妹爆出「被投票」當人頭，讓黃捷相當氣憤，之後便宣布退黨，外界解讀，黃捷本來就想要退黨，只是藉著妹妹下台階而已。

黃捷在節目中回應，「這就是一個剛好，我妹遇到了，那就順便」，連我妹都要這樣處理，那也是我跟大家分手的時機了，視網膜則說，「看的出來你本來就想退黨，所以妳也很開心。」