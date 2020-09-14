罷捷連署第一階過關！　黃捷回應曝光「高雄已經換新市長」

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷捷團體「鳳山清捷隊」年初開始進行罷捷活動，並在7月31日組隊搭遊覽車，將第一階段連署書送往台北中央選委會審查，卻被告知有173份連署書不符合規定，被要求在期限內補件完成。對此，網紅「四叉貓」14日於臉書表示，第一階段罷捷的補件已經通過，罷捷團體也證實此消息。

前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，前時代力量議員黃捷也遭到「報復性罷免」。罷捷一開始受到熱烈迴響，不過在7月底真正遞送第一階段連署書時，遭到台北中央選委會打槍，並要求緊急補件。歷經一個月時間，罷捷第一階段終於通過了，鳳山清捷隊也證實此消息。

▲鳳山清捷隊發言人徐尚賢 。（圖／記者洪靖宜攝）

鳳山清捷隊表示：「經過鳳山清捷隊全體同仁的努力，以及社會大眾的支持，我們已經通過中選會第一階段的審核，無論是擺設外攤風吹日曬的爭取連署，或者是文書中心日以繼夜的整理文件，都是鳳山清捷隊最大的功臣。如同我們之前所說，所有事務皆循序漸進，所有進度都在掌握之中，罷免黃捷第二階段的正式啟動時間尚未確定，目前等待中選會發函通知。」

第二階段門檻是2萬8783份，現階段罷捷團體已掌握3萬份的連署書，但為了因應中選會有可能的剔除，第二階段將爭取送出4萬份以上的連署書，將會規劃一步一腳印的走遍鳳山，進行地毯式的擺攤，足跡遍布鳳山76個里。

對此，黃捷本人也作出回應，「當然還是尊重他們。不過高雄已經換了新市長，我也早已跨步向前放眼未來，這時候我該做的，是好好準備十月的開議，認真質詢新市長，兢兢業業心無旁騖的處理市政，給高雄人不一樣的希望。」