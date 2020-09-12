墾丁後壁湖潟湖保護區違規採捕漁獲 海巡依法開罰守護海洋

▲海巡署第六巡隊會同保七總隊第8大隊在後壁湖澙湖區違規採捕動植物，依法開罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

江姓及王姓潛水客12日凌晨在恆春後壁湖潟湖保護區違規採捕水產動植物，被海巡署人員會同保七總隊第8大隊人員查獲，依規開開單告裁處3000元罰鍰。

▲▼查獲開罰。

今天凌晨0時許，第六岸巡隊後壁湖安檢所巡邏組通報，於恆春後壁湖潟湖保護區沿岸有不明燈光，疑似浮潛客違規採捕水產動植物，安檢所同仁隨即通報保七總隊第八大隊派員前往查處，經盤查發現江姓及王姓民眾有採捕漁獲及使用魚叉打魚等違規事實，依違反國家公園法第13條第2款裁處3000元罰鍰。

南部分署第六岸巡隊表示，該岸巡隊配合保七總隊第八大隊，於轄內墾丁國家公園自2019年迄今，已取締潛水打魚案件共24件，均依法裁處，以具體行動展示捍衛海洋生態之決心；呼籲民眾一起愛惜海洋資源，共同為生態保育盡一份心力，如民眾發現緊急救難或不法情事，請立即撥打「118海巡服務電話」，海巡署將迅速派員處理。

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